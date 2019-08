"La Justicia debe fallar según la ley y no por resultados electorales"

El ministro de Justicia, Germán Garavano, pidió ayer a la Justicia que dicte sus fallos "conforme a la ley y no a los resultados electorales".

"Quiero creer que son fallos dictados conforme los expedientes judiciales. Más allá del voto de la ciudadanía, creo que hay cosas que no vamos a tolerar y eso es la impunidad. Me parece que en eso la Justicia tiene que seguir y aplicar conforme la ley y no a los resultados electorales", afirmó Garavano.

En ese sentido, sostuvo que "si hicieran lo contrario, se equivocarían y generarían un retroceso respecto de lo que se logró en estos tres años de trabajo", en los que afirmó que se avanzó en medidas para "desterrar la impunidad para siempre en la Argentina".

El ministro se refirió así a la decisión adoptada por la Cámara Federal de Casación Penal que anuló ayer los procesamientos del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y otros funcionarios en la causa por presuntos pagos de sobornos de la empresa Odebrecht en la obra del soterramiento del tren Sarmiento.

Sin embargo, sobre la actuación del camarista Martín Irurzun, quien ayer también rechazó cerrar la causa por la privatización del Correo Argentino, en la que se juzga a familiares del presidente Mauricio Macri y en la que el propio primer mandatario está imputado, dijo que se trata de "un juez serio que habrá tenido razones para pronunciarse en ese sentido".

Respecto de la posible influencia en la Justicia del clima electoral destacó que "cualquier decisión que tome la justicia en esos seis meses va a quedar de algún modo para ser objeto de análisis político".

Consultado por una eventual victoria del Frente de Todos en las elecciones presidenciales de octubre, dijo: "No creo que detrás de un eventual triunfo de Alberto Fernández haya un plan de impunidad".