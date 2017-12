La Justicia apresó a nueve ex funcionarios y a otros referentes K

Con las detenciones del jueves en la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán ya son nueve los ex funcionarios kirchneristas detenidos. La lista la integran: Carlos Zannini, Héctor Timerman, Luis D'Elía, Ricardo Jaime, José López, Julio De Vido, Roberto Baratta, Amado Boudou y César Milani.

Ninguno de ellos tiene condena —excepto Jaime— y están detenidos porque los jueces entendieron que en libertad podían entorpecer la causa. Jaime tiene tres condenas —tragedia de Once, dádivas e intento de robar prueba en un allanamiento— pero no está encarcelado por esos expedientes, sino por otros en los que todavía no fue juzgado.

Todos están detenidos en las cárceles de Ezeiza o Marcos Paz, excepto Timerman, que cumple prisión domiciliaria. La mitad por decisión del mismo juez federal: Claudio Bonadio. Ese magistrado también ordenó el jueves la detención de la ex presidente Cristina Kirchner y para concretarla le solicitó al Senado su desafuero.

Amado Boudou: fue detenido el viernes 3 de noviembre por orden del juez federal Ariel Lijo por enriquecimiento ilícito en una causa que comenzó en 2009. La misma suerte corrió su amigo y socio José María Núñez Carmona.

Carlos Zannini: el ex secretario de Legal y Técnica en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner fue aprehendido por la Policía Federal en la casa de su suegra a la una de la madrugada, en el marco de la causa por el Memorándum con Irán.

Julio De Vido: al diputado por el Frente para la Victoria y ex ministro de Planificación le quitaron los fueros en la Cámara de Diputados y rápidamente el grupo Alacrán de Gendarmería ingresó a la casa del histórico funcionario de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Pero no lo encontraron: ya estaba dirigiéndose a los tribunales de Comodoro PY.

José López: su imagen dio la vuelta al mundo cuando el 14 de junio de 2016 fue detenido cuando lo encontraron tirando bolsos llenos de dólares al patio de un convento en General Rodríguez. El dijo que el dinero "provenía de la política". Fingió un brote psicótico durante varios días, pero luego se comprobó que estaba sano. Tiene prisión preventiva en la cárcel de Ezeiza porque, según la Justicia, "podría fugarse".

Héctor Timerman: el ex canciller fue procesado con prisión preventiva y arresto domiciliario por presunto encubrimiento de ciudadanos iraníes involucrados en el atentado a la Amia.

Luis D'Elía: el ex piquetero fue detenido poco antes de las 7 en su domicilio de Laferrere, partido de La Matanza, en el marco de la causa por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la Amia. D'Elía formó parte del gobierno de Néstor Kirchner desde su puesto en la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social.

Roberto Baratta: era la mano derecha de Julio De Vido, especialmente en materia de energía. Fue detenido en su departamento de Belgrano, en Capital, a raíz de una orden librada por el juez Claudio Bonadio. Está con prisión preventiva en Carlos Paz en el marco de una investigación por supuestos sobreprecios en la compra de gas natural licuado, suma que supera los 6.900 millones de dólares.

César Milani: el ex jefe del Estado Mayor del Ejército fue detenido en febrero en La Rioja por su participación en delitos de lesa humanidad. La causa es por los secuestros de Pedro Adán Olivera y de su hijo Ramón Alfredo Olivera, ocurridos en marzo de 1977 en la capital de esa provincia.

Ricardo Jaime: el ex ministro de Transporte fue el primer detenido de los funcionarios kirchneristas que actualmente están presos. No sólo fue condenado a seis años de prisión por la tragedia de Once, sino que además lo apresaron debido al pago de comisiones para la compra de trenes usados a España y Portugal en 2005. Está siendo investigado por malversación de caudales públicos. Se encuentra en la cárcel de Ezeiza.

Hay dos ex funcionarios que tienen condenas pero no están presos. La ex ministra de Economía, Felisa Miceli, tiene una condena firme a tres años de prisión por la bolsa con dinero hallada en el baño de su despacho. Pero la pena es en suspenso. Por otra parte, el ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, fue condenado a ocho años de prisión por la tragedia de Once; pero se encuentra en libertad porque la condena está en revisión por parte de Casación, que debe resolver si la confirma.

El listado de detenidos se amplía con personas que están en prisión en las mismas causas que los ex funcionarios, o vinculados a hechos del kirchnerismo. Ellos son: Lázaro Báez, Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín, Víctor Manzanares, Milagro Sala —quien el jueves fue absuelta en su segundo juicio oral—, Manuel Vázquez, José María Núñez Carmona, Claudio Minicelli (cuñado de De Vido) y los sindicalistas Omar Caballo Suárez y Juan Pablo Pata Medina.