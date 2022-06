La interna de JxC sigue al rojo luego de que Macri tildara de populista a Yrigoyen

"Yo valoro las ideas del radicalismo", dijo el ex presidente, pero fustigó a Morales por la carta. Otros radicales salieron contra el líder del PRO

El ex presidente Mauricio Macri detonó todos los puentes con el radicalismo. Nadie del PRO salió en su defensa.

La interna en Juntos por Cambio (JxC) sigue subiendo la temperatura a pesar del intento de disculpas del ex presidente Mauricio Macri , diciendo que siempre valoró “las ideas del radicalismo”. Luego de haber tildado como el primer populista argentino al ex presidente radical Hipólito Yrigoyen , Macri logró despertar la ira de los calmos radicales, que se sumaron a la respuesta del titular del comité nacional, el jujeño Gerardo Morales. El flamante presidente de la convención radical, Gastón Manes, la calificó como una “declaración desafortunada”.

“Acá les dejo un video de mi pensamiento que muestra que siempre valoré las ideas del radicalismo en sus distintos matices. Lamento la carta que he recibido (a todas luces desmesurada) que descontextualiza un apunte histórico que hice en una conferencia en Brasil”, publicó Macri en su cuenta de Twitter, acompañado de un fragmento de un discurso pronunciado al inicio de su mandato desde la Quinta de Olivos y en obvia respuesta a la misiva publicada anteayer por Morales, quien lo tildó de “irresponsable y egoísta”, además de “querer romper JxC”.

En el video que subió a las redes se ve a Macri decir: “En esta quinta que se ha vuelto a transformar en una casa abierta donde se viene a dialogar, buscar consensos, a buscar coincidencias que nos permitan construir todos esos sueños que tenemos y tenía don Hipólito (Yrigoyen) porque el creía fuertemente en la herramienta del diálogo, del consenso. El creía que no hay solución de largo plazo si no se afirma si no se funda en instituciones solidas”.

El fuerte tweet de Macri contra Morales, quien lo acusó de “irresponsable” y “egoísta”, continúa diciendo: “Lamento especialmente lo inoportuna que resulta frente a la angustia y el hartazgo de los argentinos, que hoy nos reclaman unidad y claridad en nuestras ideas sobre cómo vamos a sacar el país adelante”.

La pelea con el radical viene de larga data, pero se profundizó tras los dichos del ex mandatario en la Conferencia Internacional de la Libertad en San Pablo (que agrupa a bolsonaristas que empujan una agenda neoliberal) donde aseguró que “el populismo se originó en Latinoamérica y tal vez en Argentina es donde arrancó, primero con Yrigoyen y después con Perón y Evita”.

Sobre las diferencias en JxC, Manes expresó que a veces las coaliciones de gobierno están conformadas por distintos criterios: “Las posturas extremistas no van más, la gente está harta de la grieta. Nosotros vamos a luchar para que convoque el centro popular. El radicalismo es un partido de Gobierno, trabaja sólidamente”.

En ese sentido, sostuvo que la coalición fue ratificada por el radicalismo a pesar de que no compartir las declaraciones de Macri: “El PRO es un partido nuevo que no tiene la historia que tiene el radicalismo, pero cuyos integrantes quieren un país mejor”.

El actual diputado y ex vicepresidente Julio Cobos sostuvo que “las declaraciones de Macri cayeron como un balde de agua fría en el radicalismo”.

A su vez, el mendocino manifestó que los dirigentes de la UCR “están muy molestos” porque no es la primera alocución que hace Macri en este sentido: “Estas cosas no ayudan a aceitar y profundizar la relación”.

Cobos consideró que “el radicalismo es más competitivo y eso fortalece a Juntos por el Cambio. Por eso la gente nos empieza a mirar como alternativa y estamos posicionados”, al tiempo que solicitó “limar asperezas”, ya que no es la primera vez que esto ocurre: “Ya tenemos grieta en el oficialismo y no es bueno tener grieta en la oposición”, disparó.

El gobernador de Jujuy aclaró ayer: “Mi carta fue planteada para que Mauricio Macri pare con esta tendencia de atacar al radicalismo de forma injustificada y además, tuvo un error histórico. Yrigoyen no fue un populista, fue un presidente fundante”.

“Las palabras de Macri son una descalificación contra Yrigoyen y eso no lo puedo permitir”, agregó en diálogo con radio Metro 95.1.

En tanto, la titular del radicalismo de Tierra del Fuego, Liliana Martínez Allende, planteó en Twitter que “la unidad se construye en el respeto”, y compartió el pronunciamiento de Morales.

Por su parte, el senador nacional Pablo Blanco, también de JxC, escribió en la misma red social que “Yrigoyen de populista no tuvo nada y de popular mucho” y arremetió: “Mauricio Macri, deje de ofender al radicalismo que el país no está para bollos. ¿Pretende acaso romper Juntos por el Cambio? Los radicales tenemos mucho para enseñarle y compartir. Un país mejor se construye juntos”.