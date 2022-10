La IGJ dispuso que Caputo Hermanos debe pagar una millonaria multa

La empresa no presentó su estado contable desde su creación, en 2004. Deberá pagar 100 mil pesos por cada uno de los 18 años que no presentó balances. Se la investiga por pagos a uno de los fundadores de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal

La Inspección General de Justicia (IGJ) dispuso ayer la “fiscalización estatal limitada” de la sociedad Caputo Hermanos SA, le impuso un plazo de cinco días hábiles para que dé a conocer sus libros comerciales y le aplicó una multa de 100.000 pesos por cada uno de los 18 años en los cuales no fueron presentados los estados contables de la compañía, del 2005 al 2022 inclusive.

Así quedó establecido en una resolución de la IGJ, en la que se explicó que la empresa quedó bajo la lupa del organismo luego de que trascendiera una supuesta relación comercial con la carpintería de Jonathan Morel, el referente de Revolución Federal, ahora investigado por la Justicia, en el marco de una causa por presunta incitación a la violencia.

En la resolución firmada por el Inspector General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, estableció “disponer la fiscalización estatal limitada de la sociedad Caputo Hermanos SA por parte de esta IGJ conforme los términos del artículo 301 inciso 2 de la ley 19550”.

Antes de la resolución y en diálogo con la prensa, Nissen había calificado a Caputo Hermanos SA como “una ficción de sociedad” y advirtió que, frente a la “poquísima documentación presentada”, parece existir “un propósito de sus fundadores de no permitir que se entere la IGJ ni los terceros de las actividades que llevaban adelante”.

El organismo de control emitió una resolución particular para ampliar la investigación sobre la sociedad perteneciente a la familia de Luis “Toto” Caputo, ex ministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, y sospechada de financiar al grupo de ultraderecha Revolución Federal.

El director de la IGJ contó que la sociedad fue constituida en 2004 y, desde entonces, mantiene “un funcionamiento totalmente irregular que no se condice que las normas de la ley de sociedades”.

Nissen precisó que en el objeto social no está contemplada la administración de fondos de terceros y que los fideicomisos Santa Clara al Sur y Espacio Añelo, a través de los que se le realizaron pagos al fundador de Revolución Federal Jonathan Morel, no aparecen en los libros societarios.

En ese marco, el titular de la IGJ incluyó a Caputo Hermanos SA con un “fenómeno que ya lo advertí como inspector general en las sociedades de (Joe) Lewis y las que tenía Mauricio Macri para explotar campos en Salta y Jujuy”. “Son sociedades en las que se cumplen las formalidades, pero en realidad no sucede”, describió Nissen y aseguró que son “una ficción de sociedad”.

Como ejemplo, el funcionario señaló que de la escasa documentación presentada surge que es “una sociedad en la que socios no reciben dividendos y los directores renuncian a los honorarios”.

El funcionario también señaló que no fueron informados los cambios de domicilio legal y que de los balances no surge un incremento del capital societario, algo que está reglado por ley para asegurar el funcionamiento de la firma. “La sociedad sigue teniendo el mismo capital que en 2004, que son 12 mil pesos. Algo que hoy no alcanza para pagar una comida para cuatro personas”, apuntó Nissen.

“Trajeron los libros societarios que no sirven para nada. Son 67 reuniones desde 2004. Más de la mitad son de forma, otras 15 son para convocar a asamblea y las restantes son para referirse a la creación de fideicomisos en los que en el acta de directorio no mencionan quién es el fiduciante, quiénes los benficiarios ni cuáles son los bienes fidecomitivos”, agregó el titular de la IGJ sobre la información presentada hasta el momento.

Por lo tanto, Nissen consideró que, por su estructura, la sociedad Caputo Hermanos “es una fachada”.

“Parece una sociedad que fue creada para actuar clandestinamente. Nunca presentó los balances. Y la presentación es una imposición fundamental para que uno pueda tomar conocimiento de cuáles son sus números”, comentó el titular de la IGJ.

Caputo Hermanos SA está además bajo investigación judicial en el marco de una causa penal: el juez Marcelo Martínez de Giorgi, a instancias del fiscal Gerardo Pollicita, dispuso la semana pasada el allanamiento de sus oficinas en el marco de la causa en la que se investiga a distintos referentes del espacio conocido como Revolución Federal.

Violencia colectiva

El vocero de ese espacio, Morel, y otros tres integrantes de Revolución Federal están detenidos y acusados de haber incitado a la violencia colectiva e intentado imponer sus ideas y combatir las de otros por medio de la fuerza e infundiendo temor: una de sus consignas era la de “perseguir kirchneristas”.

Fue en ese expediente que se detectó que Caputo Hermanos, a través de dos fideicomisos, había contratado a la carpintería de Morel y le había transferido sumas millonarias en pesos: lo que la Justicia investiga ahora es si ese dinero fue destinado a muebles o si sirvió para financiar a Revolución Federal.

En la resolución emitida ayer por la IGJ se señaló que “desde su misma constitución, la sociedad Caputo Humanos SA no registró nunca sus estados contables en esta IGJ y el pago de las tasas anuales de inspección sólo fueron abonadas desde los años 2005 al 2008, sin abonar tasas posteriores”.

Por ese motivo, se explicó “la sociedad Caputo Hermanos SA fue incluida por este organismo dentro del listado de las «sociedades inactivas»”.

En ese contexto, y luego de que la firma quedara bajo la lupa de la Justicia, el pasado 17 de octubre pasado la IGJ intentó realizar una inspección en la sede de la empresa integrada por miembros del ex funcionario del Gobierno de Juntos por el Cambio, Luis Caputo, pero no fue posible.

Según surge de la resolución, ese día personas vinculadas con la empresa “impidieron el ingreso de los inspectores al domicilio legal inscripto por lo que no se pudo realizar la visita de inspección ordenada”, aunque en el plazo establecido en el acta que se labró en esa oportunidad “se presentó el apoderado de la sociedad respondiendo parcialmente lo solicitado”.

Por cuerda paralela, el último fin de semana, el juez Marcelo Martínez de Giorgi rechazó los pedidos de excarcelación formulados tanto por Morel como por los otros tres imputados en la causa que tramita ante la justicia federal: Sabrina Basile, Gastón Guerra y Leonardo Sosa.

En esa causa, la fiscalía que investiga a los cuatro detenidos de la agrupación Revolución Federal consideró que se montó un “esquema delictivo” para “imponer” ideas y “combatir las ajenas por la fuerza y el temor” y que eso sembró en la sociedad la escalada de “violencia y odio” cuyo “acto más trascendente” resultó ser el intento de homicidio de la vicepresidenta.

Al oponerse al planteo de excarcelación formulado por la defensa de Morel, el fiscal Pollicita ponderó que la agrupación que integra planeaba volver a la calle después de un mes de inactividad, luego de que el 1º de septiembre pasado Fernando Sabag Montiel intentara asesinar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la puerta de su casa.

“Pese a que Morel aseguró en su declaración indagatoria que la agrupación se disolvió y que luego del intento de homicidio a la vicepresidente la actividad cesó, surge de las transcripciones de las escuchas telefónicas obtenidas con relación a su línea que aquel se comunicó con Sosa y «Sabri», puntualmente el día 13 del corriente mes y año, con el objeto de reunir gente en la Casa Rosada”, sostuvo el fiscal.

“En particular, Morel se refirió a reunir damnificados por los K, a realizar una actividad fuerte con una consigna o lema como «No le tenemos miedo» o «No nos van a callar», utilizar «bolsas mortuorias con sus caras» y decir «nos quieren muertos y no lo van a conseguir», aclarando que tendrían asegurada cobertura mediática”, refirió.

De las escuchas incorporadas al expediente judicial surgió además que el propio Morel estaba empujando la nueva convocatoria: “Realmente hace un mes y medio que no hacemos nada (...) Y ahora están con todo esto. Así que claramente no hacer nada no es la solución. Hay que hacer y cada vez más fuerte”.