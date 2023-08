La idea de privatizar el Conicet acrecentó rechazos en el oficialismo y los científicos

El líder de La Libertad Avanza dijo que el instituto nacional de investigación no hizo nada productivo para el país. Silencio en Juntos por el Cambio y objeciones desde Santa Fe

“Milei muestra una ignorancia enorme y la vocación colonial de su proyecto de país. Lo que no produce nuestra gente hay que comprarlo afuera y, cuando uno compra, la mayor parte de los recursos se van del país. Los países que él debe admirar y que llama libres son los que más invierten en ciencia y tecnología”, afirmó el ministro de Ciencia, Daniel Filmus.

Frente a una lámina que reproducía el organigrama del Estado, Milei fue tachando con un marcador qué ministerio y organismo eliminará si gana las elecciones generales del 22 de octubre próximo y llega al gobierno.

Para Filmus, las afirmaciones hechas por Milei demuestran “un desconocimiento total del área” porque, en 2022, el tercer sector productivo con más exportaciones del país fue la economía del conocimiento, con ingresos por 7.000 millones de dólares.

Además, comentó Filmus, la “fuerte” inversión estatal en ciencia y tecnología, por medio de organismos como el Conicet, “también tracciona” la actividad del sector privado.

“Me gustaría saber en qué país del mundo se ha desarrollado, crecido y generado trabajo y soluciones para su gente sin el papel de la investigación. Articulamos inversión privada y pública para una Argentina más productiva y para que no haya que rezar que no haya sequía como único camino para tener dólares”, explicó Filmus.

En su cuenta de Twitter, el ministro de Ciencia citó una frase del médico Bernardo Houssay, primer Premio Nobel argentino, en 1947, y presidente del Conicet: “Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico-tecnológico, y los países pobres lo siguen siendo porque no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia”.

También la presidenta del Conicet, Ana Franchi, confrontó la afirmación de Milei al asegurar que el trabajo de los científicos del organismo que conduce “impacta en nuestras vidas todos los días”.

“En la pandemia, el Conicet desarrolló en un mes y medio kits de diagnóstico (de Covid-19) y de barbijos que se exportaron. Gracias a eso, entraron divisas y se generaron insumos de todo tipo que sirvieron acá y en el mundo. La ciencia y la tecnología son soberanía. No me imagino un país desarrollado que no invierta en ciencia y tecnología”, indicó la científica.

Franchi también le contestó a Milei que los desarrollos tecnológicos “tienen éxito porque no buscan productividad sino mejorar la calidad de vida de la gente”.

Además, contó que quienes forman parte del Conicet estudiaron en las universidades públicas de todo el país, y se preguntó: “¿Vamos a darles un pasaje a Ezeiza a los científicos para que se vayan?”.

La idea de Milei de privatizar el Conicet no recibió ninguna objeción de las primeras líneas de Juntos por el Cambio (JxC), que prefirieron mantener silencio sobre el tema. La única que se refirió fue Sandra Pitta, una científica que adhiere a los pensamientos de la principal fuerza opositora, pero que no ocupa un lugar central en el organigrama político de la coalición.

Pitta señaló que “la idea de cerrarlo y no optimizarlo es pésima”. Aunque lamentó la “partidización del organismo”, resalto que Milei “no se da cuenta de lo que significa un sistema científico”.

Réplica santafesina

De manera orgánica, en el Conicet Santa Fe se salió a cuestionar la idea de Milei, a la que definió como un “retroceso” en cuestiones relacionadas al desarrollo del país y a la soberanía.

“El Conicet ha sido un actor fundamental para afrontar la pandemia e Covid-19 que sufrimos, testeando medicamentos, generando barbijos, tests para detección, evaluando formas de optimizar el uso de respiradores, y actualmente desarrollando una vacuna nacional. Esas acciones conjuntas han permitido salvar miles de vidas de compatriotas, y poseer una vacuna es soberanía por no depender de potencias extranjeras que decidan si nos venden o no acceso a la salud”, señaló el organismo santafesino en un comunicado que lleva la firma de su director, Carlos Piña.

“Además, y no menos importante, dentro del rol del Conicet a lo largo de las décadas, es la formación de recursos humanos altamente especializados y en todas las áreas del conocimiento científico. Prueba de ello son el reconocimiento internacional de nuestros científicos y científicas y el ranking internacional que ubica al Conicet en la primera posición como institución científica de América latina”, agrega.