La vida política nacional se vio envuelta en una nueva polémica este martes con una desafortunada frase de Elisa Carrió sobre la muerte de José Manuel de la Sota. Ante esto, la hija del exgobernador de Córdoba le salió al cruce a la dirigente de Cambiemos y la acusó de "solo pensar en obtener votos con una frase impactante" .

En el medio de una gira por el interior antes de iniciar la campaña formal para octubre, Lilita lanzó un exabrupto. "Gracias a Dios que murió De la Sota", exclamó en una reunión con dirigentes del oficialismo.

Luego de que la familia del cordobés le exigiera disculpas, la diputada se arrepintió de los dichos en redes sociales. "Las palabras solamente puede ser entendidas desde lo espiritual y en el contexto que fueron dichas. En ningún momento celebré la pérdida del exgobernador De la Sota. De los que no creen, no puedo hacerme cargo. No quise ofender a nadie y si lo hice mis disculpas más sinceras", tuiteó la líder de la Coalición Cívica.

Embed

Candelaria, periodista y una de las hijas del dirigente político que murió el 15 de septiembre pasado en un accidente automovilístico, dijo: "Me parece que no están formuladas de la manera correcta sus disculpas. Uno reconcoce que se equivocó cuando pide disculpas, pero ella no. No hay nada de espiritual en invocar a Dios para celebrar la muerte de alguien. Es horroroso. La barbaridad está dicha y el daño está hecho", dijo la mujer.

"Lo más lamentable es que haya dicho lo que dijo. Que se crea que en este país se pueden decir cosas y dar marcha atrás como sino hubiera pasado nada", disparó luego.

Para cerrar, la hija de De la Sota aseguró: "Fue una utilización cruel y espantosa la referencia de la muerte de mi papá. Solamente pensó en el beneficio de obtener votos con una frase que genera impacto. No pensó en mí, en mi hermana, en mi abuela de 99 años, en los nietos de mi papá. Es como meter el dedo en la llaga. Apenas pasaron siete meses y esta señora está diciendo eso".