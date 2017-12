"La grieta me cansa, es un gran negocio", afirmó Gerardo Rozín

"La grieta es negocio, cada vez que un problema político se resuelve por la grieta hay uno que zafa", señaló el periodista rosarino en el programa de A24.

Explicó que "la grieta no reparte culpa, la va cambiando", pero que "cuando empiezan a aparecer los temas la grieta se hace percha". Y dio como ejemplos la reforma jubilatoria y la desapareción del ARA San Juan. "Que uno haya hecho algo mal no implica que el otro lo esté haciendo bien. La grieta me cansa porque porque no me alcanza para explicar las cosas", agregó.

En otro tramo de la entrevista, dijo que le molesta "muchísimo" el periodismo egocéntrico. "Me molesta ese periodismo en la tele, en la radio y en la literatura. Están de moda las crónicas de no ficción, que algunas son bellísimas, pero (Martín) Caparrós hay uno, hay dos o tres que me encantan y otra gente que reescribe Yo y Platero". Sobre sus colegas agregó: "Nunca opiné sobre colegas puntualmente, me cuidé mucho de hacer periodismo de periodistas. Porque la mayoría me cae muy bien, y los que dos o tres que me caen como el tujes si un día hablo se me sale la cadena, porque hay gente que desprecio".









