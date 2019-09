"La gente no tiene una buena opinión de la Justicia", advirtió Macri

El presidente Mauricio Macri aseguró ayer que "si la Justicia es lenta, no es Justicia", del mismo modo en que "si la Justicia no es independiente, no es Justicia", al encabezar el acto de presentación del anteproyecto del nuevo Código Procesal Civil y Comercial en la Casa Rosada. Luego, el primer mandatario emprendió un viaje relámpago a Nueva York (Estados Unidos) para hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Macri resaltó que, durante su gestión, se trabajó mucho "para que la política no interviniera en la Justicia" y, de cara al futuro, enfatizó que "es importante que la Justicia pueda defender esa independencia".

Durante el acto de presentación del anteproyecto, el presidente consideró que hay una queja extendida en la ciudadanía porque percibe que la Justicia es "lenta y está llena de burocracia y lejos de la gente", lo que explica que la sociedad "no tenga una buena opinión" del Poder Judicial.

Macri hizo un repaso de las medidas adoptadas durante su gestión para cambiar esa situación, y planteó: "Los argentinos necesitamos poder creer en nuestra Justicia, confiar que está para protegernos, saber que está para servirnos, para responder a nuestras demandas y ayudarnos cuando la necesitamos".

Más tarde, a las 22.30, Macri viajó a Nueva York, donde asistirá hoy a la apertura del 74º período de sesiones ordinarias de la Asamblea General de la ONU, dentro de una agenda de sólo 24 horas que incluirá una entrevista con la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la cena de recepción del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Macri partió desde el sector militar del Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires y tenía previsto llegar hoy, a las 7.30 hora local (6.30 hora argentina), al aeropuerto neoyorquino JF Kennedy. Luego se trasladará directamente al hotel The Langham.

La disertación ante sus pares en la Asamblea General, la tercera desde que Macri asumió la Jefatura del Estado, está prevista para después de las 17.

Entre las 13.15 y las 14.30, asistirá al almuerzo que el secretario general de la ONU, António Guterres, ofrecerá en la Sala de Delegados Norte, en honor de los jefes de Estado y de gobierno que asisten a la asamblea del organismo internacional.

Luego, Macri mantendrá un encuentro Bachelet, autora de un informe de la ONU que denuncia múltiples casos de violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

A las 15 comenzarán la Asamblea General de la ONU, en la que Macri expondrá en idioma español, en el séptimo turno, de acuerdo con el programa oficial.

Preocupaciones de Pichetto y Bullrich

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, se refirió ayer a las declaraciones del intelectual Horacio González sobre un eventual gobierno del Frente de Todos (FdT) y planteó: “Los que tengan una vivienda de más, una casa o un departamento, ese departamento lo van a tener que entregar a la revolución”. En tanto, la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, enfatizó: “Pase lo que pase, no me iría nunca del país y no estoy preocupada por mi seguridad”.