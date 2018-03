La filtración de las escuchas a Cristina puede ser un delito

La ex mandataria y Parrilli, en 2015.

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral consideró que la filtración de escuchas judiciales con diálogos de la ex presidenta Cristina Kirchner puede constituir un delito.

"Como juez veo muy mal la filtración de las escuchas", enfatizó ayer Canicoba Corral, quien consideró que "es delito violar cuestiones secretas y difundir escuchas que surgieron en un juzgado, pero hay que ver cuál fue la modalidad de la filtración".

Recordó que en su momento el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli realizó una denuncia por difusión de escuchas y estimó que ahora ampliará esa presentación.

"Todavía no hay calificación de delito porque no sabemos el modus operandi" de la filtración, explicó el juez y opinó que "las escuchas responden a un interés económico-periodístico, e indudablemente produce un gran impacto político".

El magistrado explicó que "se está investigando la filtración; pueden venir del juzgado de Ariel Lijo o el de María Servini de Cubría, aunque es muy difícil determinar de dónde salieron". Precisó que el periodista Luis Majul "podría haber incurrido en un delito por la filtración de las escuchas, pero depende de la modalidad". "Si encontró la cinta de grabaciones tiradas en la calle no cometió un delito, si las compró o se las dio un funcionario público ya es otra cosa", agregó.

Además, dijo que "Majul podría ser citado a testimonial por la filtración de escuchas a Cristina Kirchner, pero puede no revelar la fuente".

Ayer, en radio Berlín, se difundieron nuevas conversaciones entre Cristina Kirchner y Parrilli, en las que la ex presidenta afirma que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, es "la más inteligente y lúcida de la oposición". La ex mandataria habla de Carrió al hacer una comparación con la ex diputada nacional Margarita Stolbizer.

"Lo otro que me contaron es la pelea que tiene con la Carrió. En la Cámara, ni se miran. Mirá, vos sabes que yo a la Carrió no la puedo ver ni en cajita pintada, pero la verdad que esta gorda (Stolbizer) al lado de la Carrió... no tiene ni para empezar. Muy desagradable", señaló Cristina Kirchner.

Y expresó: "Y la cabeza, no vas a comparar la cabeza de una con la otra. Viste cuando hablan en las comisiones. De la oposición la más inteligente y lo más lúcido que hay es la gorda Carrió".

