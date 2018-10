A un año de la aparición del cuerpo sin vida del joven Santiago Maldonado en las aguas del río Chubut después de estar más de dos meses desaparecido, la familia del artesano se quejó ayer de que se cumplió el primer aniversario "sin respuestas, sin verdad ni justicia", al tiempo que advirtió que actualmente tienen "más incógnitas que antes" respecto a su muerte.

A través del portal santiagomaldonado.com, sus parientes publicaron una línea de tiempo con los acontecimientos que sucedieron en torno a la desaparición y posterior muerte del joven de 28 años en el departamento chubutense de Cushamen tras haber participado de una protesta de la comunidad mapuche de Pu Lof que había sido reprimida por la Gendarmería.

En esa reconstrucción de los hechos, la familia Maldonado analizó "el contexto de la lucha mapuche, la desaparición de Santiago, las operaciones mediáticas, el encubrimiento, el Poder Ejecutivo y las fuerzas de seguridad, el accionar de la Justicia, los trolls, las mentiras, el desesperado intento por ocultar la verdad y a los responsables de la muerte de Santiago".

"Pero sobre todo, intentamos mostrar una lucha. La lucha de Santiago, que ahora continúa en todos nosotros. Un año sin respuestas, sin verdad ni justicia. Un año sin Santiago", sostuvieron.

Asimismo, en una entrevista con Perfil, el hermano del artesano, Sergio Maldonado, se refirió a la situación de su familia y a la causa judicial, además de afirmar que "lo mataron por ser solidario".

Etapas

"Estamos en una etapa que se cerró, que era la de encontrar un cuerpo. No fue con vida, pero por lo menos podemos tener un lugar donde rendirle un homenaje o llevarle unas flores. Por eso estamos más que agradecidos a una parte de la sociedad que nos ayudó para que pudiéramos mantener el pedido de aparición. Pero por otro lado, ahora tenemos más incógnitas que antes. Ya pasó un año, y no vemos avances por parte de la Justicia, y cada día que pasa nos alejamos más de saber verdaderamente qué le pasó a Santiago", manifestó.

Respecto del expediente judicial, advirtió que "todo quedó frenado el día 20 de octubre, cuando se tuvieron los primeros datos de la autopsia que decían que la causa de muerte era ahogamiento con ayuda de hipotermia".

"Lo que se instaló en ese momento es que se murió ahogado y listo. No se cuestionó más a la Gendarmería que entró ilegalmente al lugar, ni importó qué había ocurrido, ni qué pasó en esos 78 días con Santiago desaparecido. Desde ahí hasta la fecha todo lo que fuimos presentando para tratar de avanzar fue rechazado. Tenemos una fiscal (Silvina Avila) más preocupada en perseguir a mapuches o en intervenir mi teléfono que en investigar a quienes tienen que investigar", agregó Sergio Maldonado.

Consultado sobre si alguna vez habló con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Maldonado respondió: "No y tampoco me sentaría a hablar con ella. Nunca le voy a perdonar que haya mentido sobre mis viejos. Dijo que no colaboraban con la investigación, que se habían negado a dar muestras de ADN, y dos días antes mis viejos ya habían dado las muestras. No me lo olvido. Bullrich no tiene el más mínimo respeto por nada. No me podría sentar a hablar con ella".

Finalmente, el hermano del artesano contó: "Me reproché no haberle estado más encima, pero en realidad es algo egoísta, porque él fue libre. Fue lo que todos queremos ser, pero no nos animamos. El pudo salir de todos los mandatos sociales e hizo lo que quiso. El estaba ahí ese día por ser solidario. ¿Cómo le voy a reprochar algo a él, si lo mataron por ser solidario?".

Tras haber sido visto por última vez el 1º de agosto de 2017 en la ruta nacional 40 durante una protesta de la comunidad mapuche de Pu Lof, Santiago Maldonado estuvo desaparecido durante 78 días: el 17 de octubre de ese año su cuerpo fue hallado en el río Chubut.