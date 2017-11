La familia de Nahuel reclamó justicia

Alejandro Nahuel, el padre del joven Rafael Nahuel, muerto de un balazo en un operativo del grupo Albatros el sábado último en Río Negro, advirtió ayer que "ser mapuche o no, no es para que te quiten la vida", y pidió "que el asesino pague" por lo que hizo.

"Que el juez se ponga en el lugar de la familia y que el asesino pague. Ya se sabe que fue la policía", afirmó Alejandro Nahuel, al referirse a la Prefectura Naval.

En relación a la colaboración de Rafael con la comunidad mapuche que se asentó en Villa Mascardi, su padre señaló: "Hace poco que estaba en eso. El iba a ayudar nomás. Pero ser mapuche o no, no es para que te quiten la vida. No pueden matar a un joven por la tierra".

"El responsable debe pagar. Si hay que bajar al centro, vamos a bajar. Esto no queda acá y llegaremos hasta donde sea para que el que lo hizo pague", señaló el padre del joven muerto.

A su vez, Graciela Salvo, la madre de Rafael, pidió "justicia" y aseguró que "no se comunicó nadie desde el Estado" con la familia tras la muerte de su hijo.

"Voy a luchar por Justicia para mi hijo", resaltó la mujer en declaraciones a la prensa tras muerte del joven de 22 años el sábado último en Villa Mascardi, unos 35 kilómetros al sudoeste de la ciudad de San Carlos de Bariloche.

Salvo detalló que Rafael "trabajaba en herrería, era una persona muy buena, que hacía changuitas".

Además, explicó que "él fue con la gente de la comunidad (mapuche)" porque "lo llevaba la tía".

"No nos vamos a quedar tranquilos con los que le pasó a Rafael", subrayó Salvo.

El joven Rafael Nahuel murió el pasado sábado en las tierras ocupadas en la ciudad rionegrina de Villa Mascardi por la comunidad mapuche Lafken Winkul, tras recibir un balazo disparado por integrantes del Grupo Albatros, de la Prefectura Naval.