La familia Maldonado renueva sus reproches a la investigación

Sergio Maldonado dio a conocer ayer varias "dudas" en torno a la investigación por la muerte de su hermano Santiago. El 24 de noviembre próximo se conocerán los resultados definitivos de la autopsia sobre el cuerpo del joven hallado sin vida el 18 de octubre pasado en el río Chubut.

"Más allá de que el 24 de noviembre estén los datos definitivos, ahí recién arrancará esto para saber cómo fue la muerte" de Santiago, resaltó Sergio.

La familia del artesano presentó el martes una apelación ante el juez federal Gustavo Lleral, a raíz de un pedido rechazado por el magistrado en el que la familia había solicitado la habilitación del trabajo de un estudio de agrimensores de la ciudad de La Plata en el lugar donde fue encontrado el cadáver.

"No confío en nadie", expresó Sergio, para luego agregar, en relación al día en que fue encontrado el cadáver de su hermano: "Quiero saber por qué la misma gente que había participado antes de los rastrillajes, y no vio nada, es la que terminó encontrando el cuerpo de Santiago. Sospecho que el cuerpo no estaba ahí".

En ese sentido, recordó que "había 400 personas haciendo un rastrillaje ahí y nunca nadie lo vio" al cuerpo de Santiago, antes de indagar en las dudas que le genera el estado en el que se encontraban la ropa y las pocas pertenencias que llevaba su hermano.

"Tenía plata y el DNI, y estaban intactos. Me resulta raro que si un cuerpo estuvo 78 días en el agua hayan estado en esas condiciones, como también la ropa. Pero para eso están los peritos", aseveró.

El otro magistrado

También se refirió al primer juez que dirigió la investigación, Guido Otranto, quien el 25 de septiembre, casi un mes antes de que fuera encontrado el cuerpo, había expresado que —a su entender— Santiago "se ahogó" en el río Chubut.

"Voy a citar a Otranto porque el 25 de septiembre dijo que la hipótesis de él era que (Santiago) se había ahogado. Entonces, quiero que aporte los datos que tenía, porque mi hermano apareció ahí", afirmó Sergio respecto del magistrado recusado por pedido de la familia Maldonado.

El cuerpo de Santiago fue hallado en el río Chubut luego de haber estado desaparecido desde el 1º de agosto, cuando el artesano participaba de un reclamo mapuche que fue reprimido por Gendarmería.

