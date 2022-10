La eventual suspensión de las Paso ensancha la grieta en el oficialismo nacional

“En vez de colisionar al divino botón, es encontrarle la vuelta. ¿Por qué no lo convencen a Wado y le dicen que se deje de joder con eso y lo acompañe al presidente?”, apuntó el ministro.

https://twitter.com/FernandezAnibal/status/1586085039313256448 Cuando llegue el momento al candidato lo tiene que elegir la voluntad popular pic.twitter.com/4ec0yvE4JR — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) October 28, 2022

La respuesta del titular de la cartera de Seguridad se produjo luego de que De Pedro planteara el jueves que “la mayoría de los gobernadores e intendentes quieren convencer al presidente” de que suspenda las Paso.

“Si hay necesidad de dirimir que otro quiera sea candidato, en todo caso que se discuta. ¿Cómo le vamos a prohibir a alguien que quiera convencer al presidente? Creo conocerlo un poquitito y estoy seguro de que no lo van a poder convencer”, subrayó.

En ese marco, el jefe de Seguridad retrucó: “Si no hay una primaria, si no hay una interna, ¿cómo van a elegir al candidato? ¿Lo va a elegir el congreso del partido? Ni loco, lo tiene que elegir la voluntad popular. El que gana, gana, y el otro tiene que acompañar”.

Acerca de si veía al jefe del Estado como aspirante a reelegir su cargo el año próximo, respondió tajantemente: “Es candidato”.

Respecto de si Fernández se postulará pese a que la agrupación La Cámpora no esté de acuerdo, el ministro sentenció: “Acá no hay nadie que le pueda decir al presidente que no puede ser candidato”.

Por su parte, el embajador de la Argentina en Brasil, Daniel Scioli, se pronunció a favor de las primarias. “Las Paso están vigentes. En el caso del Frente de Todos, pueden ser muy movilizadoras desde las bases de la militancia, desde la participación de todo el país, desde la aspiración de un concejal a la de un intendente o un gobernador”, expresó.

Asimismo, Scioli se mostró de acuerdo con una posible reelección de Fernández al alegar que está en “su derecho constitucional”, al tiempo que elogió la gestión del FdT.

“Soy amigo (del presidente) y lo que me dice en confianza es que quiere generar condiciones para que nuestro espacio político gane el año próximo. No antepone su candidatura diciendo que quiere ser él el candidato. Como todo presidente, está en su derecho constitucional, pero también dijo que, si es necesario, no iría por la reelección”, aclaró.

Nueva iniciativa

Paralelamente, el diputado nacional Ricardo Herrera, del Frente de Todos riojano, adelantó que los legisladores de esa provincia presentarán en los próximos días un proyecto de ley para derogar las primarias. Y destacó que, con esa iniciativa, se pretende “dejar planteado el debate”.

“También estamos trabajando en un proyecto para derogar las Paso. Los diputados de La Rioja del FdT vamos a presentarlo en los próximos días”, manifestó.

Herrera sostuvo que el proyecto fue “hablado” con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y dijo que la iniciativa busca “dejar planteado el debate” a pesar de que pueda no prosperar en la Cámara baja.

“Presentaremos el proyecto y se discutirá en el seno del bloque justicialista, entendiendo que tenemos una disciplina partidaria dentro del FdT. Si el proyecto no prospera porque la mirada del bloque es otra, seremos respetuosos de la conducción”, aseguró.

Además, Herrera indicó que el proyecto presentado esta semana por el interbloque Provincias Unidas de la Cámara baja “va en la misma dirección”.

"Es hacer trampa"

Paralelamente, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, advirtió que eliminar las Paso es “hacer trampa”, ya que “las reglas no se pueden cambiar unos meses antes de la elección”.

Y graficó: “Es como que ahora cambiemos las reglas del fútbol a un mes del Mundial. Está mal, es hacer trampa”.