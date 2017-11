La esposa de De Vido cargó otra vez contra la ex presidenta

La esposa de Julio De Vido, Alessandra Minnicelli, criticó a la ex presidenta Cristina Kirchner porque "si ella hubiese tenido un gesto no lo desaforaban (como diputado nacional) y no iba preso" al penal de Marcos Paz. En ese sentido, afirmó que "no hubo ni un solo" sobreprecio en la gestión de su marido, detenido bajo cargos de corrupción cuando ocupó el cargo de ministro de Planificación Federal.

Minnicelli, ex síndica general adjunta de la Nación, consideró que "el gran mote (sobre la gestión de De Vido) es el sobreprecio y no hubo ni uno solo".

"Le atribuyen maniobras porque era el ministro, pero él no podía estar en el día a día en las compras de cada área", explicó, y recordó que "cada uno de los secretarios (de la cartera) era designado por el Ejecutivo y tenían incumbencias propias".

De Vido está detenido desde el 25 de octubre pasado por sendas causas por irregularidades en las obras de remodelación de la mina de carbón de Río Turbio y sobreprecios en la importación de gas natural licuado (GNL). Actualmente está en el penal de Marcos Paz, donde Minnicelli lo visita a menudo.

La ex funcionaria volvió a culpar a Cristina, quien días antes de su detención se había negado a asegurar que ponía "las manos en el fuego" por De Vido.

"Si ella hubiese tenido un gesto, no lo desaforaban y no iba preso. Esto era un tema político, no judicial", opinó.

"Esto empezó con la discusión ridícula de la inhabilidad moral donde a Julio le sobraron 16 votos y, de golpe, en el desafuero el PJ se repliega porque ella dijo que no ponía las manos en el fuego por Julio", interpretó sobre el desafuero en Diputados que habilitó la detención del ex funcionario.

"El peronismo es un movimiento vertical y cualquier gesto o movimiento que hace el líder, determina", subrayó. Además, marcó diferencias entre Cristina y la gestión del ex presidente Néstor Kirchner.

"Ella tiene una forma de gestión y vinculación con las personas distinta a Néstor. Al gobernar, él tenía una oreja grande y ella no tanto, es mi apreciación", apuntó.

"Con Néstor había una relación de conocimiento de muchos años desde Santa Cruz y, cuando llegó Cristina al gobierno, buscó desprenderse de la política y de la gente de Néstor, incluso físicamente", continuó.

Consultada sobre si pondría las manos en el fuego por la ex presidenta, respondió: "Yo hablo de confianza y ella defraudó mi confianza, la defraudó".

También dijo que su esposo "está decepcionado y eso da tristeza, esperaba otra actitud de quien conduce".

"Ella es la líder de un equipo de trabajo y, si marca una desconfianza sobre uno, qué queda para el resto en una estructura tan vertical como el peronismo", concluyó Minnicelli en referencia a la ex mandataria.