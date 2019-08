La elección fue normal, sin histerias, ahora empieza otra historia

"Estas elecciones son como las pruebas de tanque lleno que se hacían en la Fórmula 1 para saber cómo puntuaban los pilotos y las marcas antes de una carrera. No sirva para otras cosa que para saber quién va primero, segundo y tercero. Esto es la elección primaria que terminó", reflexionó el columnista político de La Capital, Mauricio Maronna, al cierre de las Paso.

"Hay un montón de encuestas de boca de urna. No se puede decir el resultado hasta las 21 por una disposición legal, pero todos son coincidentes en que ganó la misma fórmula", añadió Maronna, y explicó "Fue una elección muy normal, y este es un dato positivo. La gente va a votar sin histerias ni dramas. Pero tampoco sin gran felicidad. Y si de algo se caracterizó esta oferta electoral fue la mediocridad".

"Ahora vendrán los números. A las 21 empiezan a cargarse los datos. Primero se van a cargar los datos que no les sean tan desfavorables al oficialismo. Como los de la provincia de Córdoba, Mendoza y Capital Federal", señaló Maronna, y remató: "Terminaron los comicios. Hay que tener paciencia. Lo peor no es la derrota, si no la cara que le queda al perdedor".