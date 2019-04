El ex jefe del Estado.

Los dirigentes y partidos políticos más importantes del país conmemoraron ayer al ex presidente Raúl Alfonsín, al cumplirse diez años de su muerte.

Cristina Kirchner, Sergio Massa, Federico Pinedo, Martín Lousteau encabezaron los homenajes en redes sociales, que también tuvieron eco en las cuentas de los partidos políticos.

Asimismo, el ex presidente también fue homenajeado en el cementerio de La Recoleta con un acto que tuvo como único orador a su hijo y ex diputado nacional Ricardo Alfonsín y que contó con la presencia de Lousteau (ex embajador en Estados Unidos), entre otros políticos y allegados.

Bajo el lema "Una flor para Raúl", el encuentro se realizó en el panteón de La Recoleta en el que reposan los restos del primer presidente de la restauración democrática en la Argentina, en 1983.

"Hoy se reconocen sus ideas y sus convicciones y lo más importante es que seamos consecuentes. Una de ellas tiene que ver con la importancia del diálogo y la búsqueda de consenso para afrontar problemas difíciles como los que debemos afrontar", dijo Ricardo Alfonsín.

Por su parte, Cristina se sumó a los homenajes por el décimo aniversario de la muerte de Alfonsín al darle "las gracias" y calificarlo como "el símbolo del retorno a la democracia en la República Argentina".

"Como pude decirle a Alfonsín cuando le realizamos el homenaje en vida en 2008: «Es usted el símbolo del retorno a la democracia en la República Argentina». Por eso, quiero darle las gracias", escribió en su cuenta de Twitter la ex presidenta.

El mensaje de la senadora nacional estuvo acompañado de la etiqueta "Gracias Alfonsín" y una fotografía de ella y el ex presidente, tomada el 1º de octubre de 2008, durante la inauguración de un busto en honor al ex mandatario en la Casa Rosada.

Asimismo, el PJ Bonaerense realizó un acto en homenaje a Alfonsín en Chascomús, su ciudad natal. En ese marco, resaltó que era "una cuestión pendiente en materia de calidad institucional".