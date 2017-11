La detención del exvicepresidente Boudou tuvo eco en todo el mundo

La noticia de la detención del ex vicepresidente Amado Boudou, ayer a la mañana en su departamento de Puerto Madero, repercutió en los principales medios gráficos del mundo que reflejaron en sus sitios web la orden dada por el juez Ariel Lijo en una causa por lavado de dinero y asociación ilícita.

"Detienen al ex vicepresidente de Argentina Amado Boudou por el delito de enriquecimiento ilícito", publicó en su sitio web la BBC Mundo.

El corresponsal de BBC Mundo en Buenos Aires, Daniel Pardo, la detención se da en medio de una ola de arrestos a ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas. "Hace dos semanas, por ejemplo, el ex ministro de Planificación y viejo aliado de los Kirchner Julio De Vido fue detenido y acusado de dos decenas de cargos de corrupción", recuerda Pardo. "Según Pardo, históricamente la justicia argentina ha tratado los casos de corrupción en el alto gobierno dependiendo de los tiempos políticos que corren. Y analistas locales señalan que, tras las elecciones legislativas de octubre que ganó el macrismo, se dio un escenario propicio para investigar y judicializar los casos de corrupción del gobierno anterior", concluye la BBC.

El diario madrileño El País tituló en su versión europea on line "Detenido por corrupción Amado Boudou, ex vicepresidente de Cristina Kirchner". El artículo, firmado por Federico Rivas Molina, explica: "El triunfo electoral, hace sólo 12 días, de los candidatos de Mauricio Macri al Congreso ha precipitado el calvario judicial del kirchnerismo. Tres días después de las elecciones, un juez ordenó la prisión sin fianza del exministro Julio De Vido, el hombre que durante 12 años manejó el presupuesto de la obra pública desde el ministerio de Planificación. Al día siguiente, otro juez citó a declarar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en otra causa. Hoy ha sido el turno de Amado Boudou, ministro de Economía entre 2009 y 2011 y luego vicepresidente durante el segundo mandato presidencial de Kirchner. La policía detuvo a Boudou en su casa de Puerto Madero, un barrio de clase alta en Buenos Aires, por orden del juez Ariel Lijo, quien lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Con él también terminó preso José Nuñez Carmona, un hombre acusado de oficiar de testaferro del ex vicepresidente".

Por su parte, el matutino español El Mundo publicó: "El ex vicepresidente argentino Amado Boudou, detenido por presunta asociación ilícita", y en el inicio de la crónica coincide con su rival: "Las cárceles argentinas se están llenando de ex dirigentes kirchneristas".

En la misma tónica, el diario ABC de España puso en su portada: "Detenido Amado Boudou, el ex vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner", y amplió: "Está acusado de enriquecimiento ilícito mediante una asociación ilícita".

A nivel continental, el gigante brasileño O'Globo destacó: "El ex vicepresidente de Cristina Kirchner es arrestado por enriquecimiento ilícito". En la crónica se precisa que "el juez ordenó la detención, para no entorpecer las investigaciones. Amado Boudou sigue siendo acusado de negociaciones incompatibles con el cargo".

En el caso del medio uruguayo El País, remarcó: "Detuvieron al ex vicepresidente argentino Amado Boudou por enriquecimiento ilícito".

En tanto, el portal El Deber de Bolivia resaltó: "Boudou, ex vicepresidente de Argentina, es detenido acusado de corrupción".

En su versión en español, el diario alemán Deutsche Welle (DW) publicó y explicó: "Argentina: arrestan al ex vicepresidente de Cristina Kirchner. Amado Boudou es acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en una investigación que vincula también a un posible testaferro y a su ex novia, cuando Boudou era Ministro de Economía".

El Comercio de Perú explicó en detalle el caso y destacó: "Ex vicepresidente argentino Amado Boudou fue arrestado en Buenos Aires".

En tanto, el periódico chileno La tercera tituló: "Detienen a ex vicepresidente argentino por enriquecimiento ilícito".

La agencia de noticias española EFE destacó en la información que "el economista, de 54 años, fue arrestado, en pijama y descalzo, a primera hora de la mañana en su apartamento de Buenos Aires, y seguidamente, previo paso por una sede policial, fue trasladado a los tribunales para prestar declaración".

Radio Cooperativas, de Chile, tras dar la noticia de la detención, recordó que el ex vicepresidente, "una de las figuras más controvertidas del kirchnerismo, se enfrenta actualmente a un juicio por presunta corrupción en la compra de una imprenta de papel moneda en su etapa como titular de Economía.

Además, en 2016 fue sobreseído de los cargos que afrontaba en una causa sobre supuesta falsedad en documentos y el pasado julio corrió la misma suerte en el primer juicio oral al que se enfrentó, por presunto falseamiento de documentos para la venta de un vehículo".