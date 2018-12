Carlos Beraldi, abogado de la ex presidenta Cristina Kirchner.

El abogado de la ex presidenta Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, aseguró ayer que va a "agotar todas las instancias judiciales" en la causa por los cuadernos de la corrupción.

"Si se confirma el procesamiento (de Cristina), siempre vamos a agotar las instancias judiciales", dijo Beraldi, quien precisó que, "frente a una confirmatoria (de la Cámara Federal)", presentarán "un recurso de Casación".

También aclaró que, frente a una "eventual decisión adversa de Casación", presentarán un recurso extraordinario para acceder a la Corte Suprema de Justicia.

"Esto es para que quede en claro que todas las instancias judiciales, si es que se confirman, quedan contaminadas y no hay una decisión unipersonal sino que está funcionando un sistema que no tiene que ver con la administración de justicia", sostuvo el letrado.

La Cámara Federal debe dictaminar respecto de los pronunciamientos firmados por el magistrado Claudio Bonadio, quien, de ser confirmados, dejaría a la investigación a un paso de su elevación a juicio oral y público.

Beraldi afirmó que no le teme a un juicio oral sino que, por el contrario, cree que "siempre es mucho más transparente" y permitirá que "las cosas salgan a la luz", entre ellas el hecho de que "las declaraciones de los arrepentidos no podrán ser corroboradas".

"Los que tendrán problemas en un juicio oral serán los que armaron todo esto. Cuando declaren los empresarios y tengan que explicar y dar razones concretas de dónde fueron las coimas y a quién se las dieron, las declaraciones de los arrepentidos no podrán ser corroboradas", dijo el abogado.

La semana pasada, Beraldi pidió a la Cámara Federal que revoque el procesamiento de Cristina en la causa por los cuadernos de la corrupción.

En tanto, la Cámara Federal volvió a rechazar un planteo de la ex presidenta: en este caso, se trata de una recusación que hizo contra del presidente de ese tribunal, Martín Irurzun, para que se apartara de intervenir en una denuncia por los objetos hallados en su casa de El Calafate durante un allanamiento por la llamada causa de los cuadernos y que se suponía debían estar en poder del Estado y no en su vivienda particular.