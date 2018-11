La defensa de CFK cierra hoy las audiencias ante la Cámara por la causa de los cuadernos

La defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner expondrá hoy ante la Sala I de la Cámara Federal porteña los argumentos por los cuales pide revocar el procesamiento de la senadora nacional como supuesta jefa de asociación ilícita en la causa por los denominados cuadernos de la corrupción en la obra pública.

Paralelamente, los fiscales del caso, Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, apelaron la decisión del juez Claudio Bonadio de no permitir el uso de las declaraciones de los imputados arrepentidos en otras causas judiciales, según la presentación hecha ante la Cámara Federal porteña.

Los fiscales cuestionaron la negativa de Bonadio a entregar copia de las declaraciones de los imputados colaboradores de la causa a otros jueces federales que investigan el supuesto pago de sobornos en obras públicas, vinculados principalmente al escándalo del Lava Jato brasileño y a la empresa Odebrecht y sus asociadas argentinas.

Los fiscales apelaron esa decisión en queja directa ante la Cámara al considerar que hubo "arbitrariedad manifiesta" y que no está prohibido incorporar esas declaraciones a otras investigaciones, algo que argumentó el juez al rechazar pedidos de sus colegas.

En cuanto a la situación de Cristina, su abogado se presentará, a las 10, ante los camaristas Leopoldo Bruglia y Carlos Bertuzzi, según adelantó letrado (pidió exponer de manera oral).

La audiencia será la última prevista por los jueces con los abogados de 42 procesados en la causa, querellas y fiscalía antes de comenzar a debatir si confirman la primera tanda de procesamientos que dictó Bonadio. Los camaristas no tienen plazos para firmar ese fallo.

Beraldi pidió exponer de manera oral ante los magistrados, en una audiencia técnica a la que la acusada no está obligada a concurrir. De hecho, el letrado confirmó que la ex presidenta no será de la partida.