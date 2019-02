La Daia no desistirá del juicio contra Cristina

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), representación política de la comunidad judía en el país, anunció ayer que "no tiene intención de desistir" de la querella contra la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa por el memorando de entendimiento con Irán, por el cual se intentaba revisar la investigación de la Justicia local sobre el atentado a la Amia. Pero aclaró que "someterá el caso a la consideración" de las entidades que la componen.

"La entidad hace saber que no tiene la intención de desistir de la querella, pero que someterá el caso a consideración de todas sus instituciones adheridas y filiales del país. La Daia desconoce los motivos por los cuales la Amia (Asociación Mutual Israelita Argentina), una de sus más de 120 entidades adheridas, le dio estado público a la cuestión", sostuvo un comunicado difundido por las autoridades de la institución.

La Amia hizo pública el jueves pasado una carta en la cual le pidió a la Daia que desista de mantener la acusación contra la ex mandataria por encubrimiento del atentado ocurrido en 1994.

Según estableció el juez federal Claudio Bonadio, tras hacer lugar a la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, el pacto firmado en 2013 con Irán para que ciudadanos de ese país, sospechosos del ataque a la mutual, declararan en la causa, constituyó una maniobra de encubrimiento de un acto terrorista, orquestado por la ex presidenta y varios integrantes de su gobierno.

En un texto firmado por su presidente, Jorge Knoblovits, la Daia aseguró respecto del proyecto de juicio en ausencia contra los iraníes acusados de la autoría intelectual del atentado (que la Amia) que "se están analizando sus implicancias y alcances".

"La Daia anhela, como siempre lo hizo, seguir construyendo una comunidad judía unida, abierta al diálogo, respetando las incumbencias y misiones institucionales", puntualizó la comunicación.

Por su parte, el presidente de la Amia, Agustín Zbar, expresó: "No me animo a decir que el memorando era un pacto de impunidad". Y resaltó que la mutual judía "nunca acompañó" la querella que instó la Daia contra Cristina por haberlo firmado.

Acerca de la denuncia de Nisman o de la existencia de una posible maniobra que perjudicara la causa, consideró que "nunca corresponde decir que algo es un delito hasta que un juez no lo determine".

"Las razones políticas por las que la Argentina firmó el tratado, y lo ratificó en el Congreso nacional, es algo que debe resolver la política. Y le corresponde a toda la sociedad argentina volver a mirar esa decisión de política internacional tan lamentable para nuestro país", destacó.

En esa línea, agregó: "No debemos distraernos en esta discusión fuertemente política, mucho más en un año electoral en el que va a comenzar un juicio oral contra la ex presidenta por ese motivo. Ese no es el lugar donde nosotros buscamos Justicia para la Amia".

En tanto, el diputado nacional Waldo Wolff (Cambiemos) cuestionó a Zbar: dijo que le "da asco" la actitud del dirigente porque "termina de dar una voltereta enorme, abrazado con Gregorio Dalbón (abogado de CFK) y los mismos que se abrazan con (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro y los acusados de ponernos la bomba".

"Si la grieta nos va a dividir entre los que queremos que se investigue y los que no, la situación se torna ridícula. No seré cómplice de ese manejo", afirmó.

Por su parte, el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, procesado por presunto encubrimiento de iraníes acusados del ataque terrorista, consideró que "se está cayendo una gran mentira" a partir del pedido de esa asociación mutual israelita a la Daia para que desista de la querella contra Cristina.