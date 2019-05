La Corte Suprema tuvo que salir a aclarar que el pedido de los expedientes del juicio denominado "Vialidad" no suspende la audiencia oral del martes próximo, que juzgará la presunta responsabilidad de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En el punto siete del comunicado emitido ayer, la Corte mencionó que "dicho pedido (de los autos) no suspende el juicio oral en trámite, ni hubo decisión alguna del Tribunal Oral en ese sentido".

El expediente que ya se encuentra en manos de los jueces de la Corte tiene más de 50 cuerpos, 13 imputados (entre los que se encuentran, además de la ex mandataria, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez), cuenta con más de 150 testigos, y se cuestionan 52 obras públicas adjudicadas a Austral Construcciones.

En el mismo sentido se pronunció ayer el presidente del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, cuando explicó, en una entrevista radial, que "el juicio tiene fecha de inicio para el martes 21 de mayo y aún no fue suspendido, con lo cual no puedo dar por hecho lo que no se hizo: el juicio al día de hoy se mantiene".

Gorini añadió a su aclaración que "sí estoy remitiendo a pedido de la Corte Suprema la causa principal, para que se resuelvan nueve recursos a instancia de presentaciones de las partes".

Coincidentemente, la Corte dijo que "la medida es al solo efecto de examinar la causa que, una vez extraídas y certificadas las copias pertinentes, será devuelta al tribunal, en tiempo oportuno".

En el mismo tono aclaratorio, la comunicación señaló que "existen ante el Tribunal (la Corte), además de la causa de referencia, un total de ocho recursos más que fueron deducidos por las partes en el marco de la causa principal 5048/2016, todos ellos en trámite".

El más alto tribunal del país decidió hacer públicos estos argumentos "ante la difusión de diversas informaciones vinculadas al expediente mencionado, que no tienen ninguna relación con los hechos".

El pedido de los expedientes fue publicado el miércoles en el Centro de información Judicial y motivó un "cacerolazo" que se escuchó en varios barrios porteños, sobre todo en los de Recoleta y Belgrano, entre otros, y una petición en el sitio Change.org para que el juicio se inicie en tiempo y forma, que contaba hasta ayer con más de 220.000 adhesiones.

Los cinco miembros de la Corte explicaron también en el punto 2 del comunicado que "el paso jurídicamente adecuado fue solicitar los incidentes de la Cámara Federal de Casación Penal al Tribunal Oral Federal interviniente, que fueron recibidos por el Tribunal en fecha 17 de abril de 2019".

No obstante este pedido, aclararon los ministros que "de la lectura de dichos legajos no surgieron elementos suficientes para poder resolver los planteos de las partes", y que "en función de ello este Tribunal solicitó con carácter de urgente el expediente principal al Tribunal Oral".

Otros casos

Inmediatamente, el comunicado resaltó que "tal medida (pedir expedientes) es habitual en la Corte y ha sido adoptada en numerosas oportunidades ("Romero Feris, Raúl", "Martel", "Tejerina, Romina", entre otros)".

El máximo tribunal de Justicia concluyó su comunicado de aclaración mencionando que "la Corte debe cumplir con su misión de guardián de las garantías constitucionales que corresponden a todos los ciudadanos por igual, examinando el correcto cumplimiento del debido proceso conforme lo disponen la Constitución nacional y las leyes dictadas en su consecuencia".

