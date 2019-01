La Corte habilitó la consulta popular por la re-reelección en La Rioja

La Corte Suprema de Justicia nacional desestimó ayer el reclamo de Cambiemos para frenar la consulta popular obligatoria convocada por el gobernador de La Rioja, Sergio Casas, quien busca la re-reelección. De esa modo, la votación tendrá lugar mañana en esa provincia.

Con los votos de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti, el máximo tribunal rechazó el planteo del gobierno nacional ya que consideró que no existe "afectación constitucional". El presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, lo hizo en disidencia, mientras que Carlos Maqueda no votó.

La decisión de la Corte se conoció pocas horas antes del desarrollo de la consulta popular en la que los habitantes de La Rioja decidirán si habilitan a Casas a competir por un nuevo mandato. Para la Corte, los comicios previstos "no generan una afectación constitucional específica en cabeza de los peticionarios".

La decisión del alto tribunal impacta en la primera contienda electoral de 2019, en la que la Casa Rosada esperaba que la Corte frenara la posible re-reelección de Casas. La Procuración General de la Nación ya había opinado que no se debía intervenir en el conflicto.

En sintonía, el alto tribunal señaló: "Aceptar la cautelar podría ser entendido como un anticipo de jurisdicción favorable respecto del final de la causa, que podría alterar el estado de cosas existentes".

"La judicialización de las cuestiones electorales, ya sean locales o nacionales, genera inexorablemente una controversia política respecto de los límites de la actuación del Poder Judicial", concluyó.

Casas fue vicegobernador de Luis Beder Herrera entre 2011 y 2015 y fue elegido mandatario riojano en ese año.

Al haber formado parte de ambos períodos de poder, se le impide ir en busca de un tercero. Frente a esa situación, los diputados nacionales de Cambiemos Héctor Olivares (presidente de la UCR de La Rioja) y Marcelo Weschler (interventor del PRO en esa provincia) cuestionaron "la arbitrariedad e inconstitucionalidad" de la medida.

"Se impugnará en esta presentación la inconstitucional convocatoria a una consulta popular obligatoria para el 27 de enero de 2019 en La Rioja para tratar de convalidar una enmienda constitucional viciada. De producirse esa circunstancia, acarreará una grave degradación institucional y política para la provincia, afectándose los principios republicanos que deben tener vigencia en todo el país", rezó al escrito presentado el miércoles pasado ante la Corte.

Casas modificó un artículo de la Constitución riojana que le impedía volver a competir y estableció un mecanismo de consulta popular, a realizar mañana y en la que se aprobará o rechazará su posible re-reelección.

La oposición riojana había planteado ante el máximo tribunal la inconstitucionalidad del referendo, al tiempo que denunció supuestas irregularidades en la consulta popular. Al respecto, Olivares advirtió que en la provincia "se está pergeñando un fraude".

En una conferencia de prensa realizada el jueves pasado, el legislador comentó: "No nos autorizan las boletas por el «no» porque argumentan que no está en papel de diario sino el blanco". En ese contexto, denunció que no iban a permitir que los fiscales repongan las papeletas "sino sólo los presidentes de mesa".

Por lo pronto, en La Rioja ya está todo listo para la consulta popular. Ayer, a las 8, arrancó la veda para actos públicos de proselitismo, así como la apertura de organismos partidarios dentro de un radio de 80 metros del lugar donde se instalen las mesas de votación.

A eso se suma la prohibición de espectáculos públicos, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas desde las 8 y hasta las 21 de mañana, al igual que en cualquier elección de autoridades.

El gobierno riojano dio a conocer, además, un sitio web para verificar locales y mesas de votación para la consulta popular (https://padron2019.larioja.gov.ar/).

Puntualmente, los riojanos fueron convocados a la urnas para para decidir si ratifican o no la enmienda constitucional que ya avaló la Legislatura y que le permitiría a Casas aspirar a una nueva reelección.