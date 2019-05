La Corte devolvió el expediente y Cristina estará presente en el juicio

La Corte Suprema de Justicia de la Nación devolvió ayer los 60 cuerpos originales de la causa por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, en el marco de la cual será juzgada desde el próximo martes la ex presidenta y senadora Cristina Fernández Kirchner, procesada por asociación ilícita.

El máximo tribunal del país fotocopió y certificó en 24 horas los 60 cuerpos de 200 hojas cada uno; es decir, 12.000 hojas, que recibió el jueves y a primera hora de ayer los reenvió en una camioneta blanca nuevamente al edificio de Comodoro Py 2002 desde el Palacio de Justicia.

"Toda vez que se ha finalizado la extracción de copias certificadas de los autos principales, devuélvanse al Tribunal de origen", consignó en un breve oficio el máximo tribunal del país.

La Corte quedó en condiciones de iniciar el análisis de los recursos de queja que presentaron defensas, entre ellas la de Cristina Kirchner.

Apenas la causa volvió a Comodoro Py, los expedientes fueron llevados en dos carretillas desde un acceso lateral donde estacionó el vehículo a las oficinas del Tribunal Oral Federal 2 en el sexto piso de los tribunales federales.

Desde allí se confirmó que el juicio oral comenzará el próximo martes 21 a las 12 en la sala Amia, ubicada en el subsuelo del edificio.

En la primera jornada tendrán obligación de estar presentes los 13 procesados; entre ellos, la ex presidenta y también los detenidos ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; el ex secretario de Obra Pública, José López; el empresario Lázaro Báez y el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner.

Por ello el Tribunal Oral Federal 2 ya pidió los traslados a otros jueces y tribunales que los tienen a cargo.

En cuanto a López, juzgado actualmente por enriquecimiento ilícito, se le rechazó un pedido para seguir por videoconferencia el inicio del debate.

La ex presidenta asistirá el martes para escuchar el inicio de la lectura de las acusaciones en su contra y luego podrá optar por no concurrir a las restantes jornadas de lectura y su abogado Carlos Beraldi certificará que está al tanto de su contenido.

Otra instancia de asistencia obligatoria será la declaración indagatoria prevista de manera posterior a la lectura de los requerimientos de elevación a juicio y planteos previos de todas las partes.

Esta investigación se originó a raíz de una denuncia de Vialidad Nacional, luego del cambio de gobierno, por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de empresas pertenecientes al grupo del detenido empresario Lázaro Báez.

El abogado que representa a Cristina en causas civiles, Gregorio Dalbón, sostuvo que la ex presidenta "quiere estar a derecho".

"Cristina Kirchner se va a presentar el martes, ella lo que más quiere es estar a derecho. Cambiemos cree que la foto de Cristina en el juicio es el comienzo de su campaña", sostuvo Dalbón.

El letrado agregó que le aconsejó a la senadora que "vaya divina para que salga bien en las fotos, que es lo único que les importa a ellos", tras lo cual opinó que esa imagen para el gobierno es el inicio de la campaña electoral, "pero la gente no come fotos".

En el juicio oral la ex presidenta será defendida por el abogado Carlos Beraldi.

En relación al pedido de la causa principal hecho por la Corte Suprema, el constitucionalista Ricardo Gil Lavedra entendió que el máximo tribunal "deja en claro que se va a pronunciar sobre las irregularidades en la recolección de pruebas" y consideró que la apertura de la queja de las defensas debería haber ocurrido "antes", sostuvo.

ex presidenta. Cristina Kirchner está acusada de direccionar la obra pública a favor del grupo Báez.