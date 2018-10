La diputada nacional Paula Oliveto afirmó ayer que la Coalición Cívica (CC) "va a presentar en los próximos días" en el Congreso nacional el pedido de juicio político al ministro de Justicia, Germán Garavano, "una vez que se hable y se resuelva lo que tienen que hablar los líderes del espacio" oficialista Cambiemos, del que forman parte.

Oliveto precisó que el pedido de juicio político "está redactado conforme a las leyes de cómo se tiene que formular, suscripto por los diputados del bloque" de la Coalición Cívica.

Asimismo, aseguró que el pedido no se basará en las declaraciones de Garavano cuando dijo que para el país "no es bueno que un ex presidente vaya preso", sino por su actuación como ministro y, entre los cuestionamientos, mencionó la aceptación de la renuncia al ex juez Norberto Oyarbide, el trabajo del representante del Ministerio de Justicia en el Consejo de la Magistratura y el tratamiento de la causa Amia, entre otros.

La Coalición Cívica cuestiona "su posición en relación con determinados juicios donde el Estado es parte", dijo Oliveto.

"Nadie va a juzgarlo por su opinión, no son causales de juicio político", aclaró, pero advirtió que así "ejercemos nuestra función republicana de controlar a los poderes del Estado".

Oliveto también aclaró que desde la Coalición Cívica "apoyamos al gobierno de (Mauricio) Macri. No se puede soslayar en el análisis que (Elisa) Carrió ha sido la que más lo ha defendido".

Por otra parte, la diputada señaló que desde el espacio de Carrió "no cuestionamos el liderazgo de Macri. Lo avalamos en los proyectos que ha presentado en el Congreso".

"No vamos a resignar el contrato electoral que hicimos con la sociedad en relación con la no impunidad, a la igualdad ante la ley; desde esos lugares la Coalición Cívica está trabajando en el Congreso", añadió.

Tras ratificar que desde la CC "acompañamos a Macri en muchas decisiones, incluso en las que eran muy difíciles para nuestra plataforma electoral", recordó que "en el Congreso muy pocas veces, en contadas oportunidades, no se acompañó" algún proyecto.

Desde la CC, agregó, "tenemos un rol desde el Parlamento, y parte de ese rol es controlar al Poder Ejecutivo. Por eso existe la herramienta del juicio político; la teníamos que usar porque está ejerciendo un mal desempeño".