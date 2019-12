"La clase política no quiere un sistema judicial independiente"

Pocos profesionales del Derecho —casi ninguno— tienen un currículum tan abultado como el de Néstor Pedro Sagüés. La Legislatura porteña lo declaró Personalidad Destacada en las Ciencias Jurídicas, reconocimiento que antes había salido de la Legislatura santafesina y del Concejo Municipal rosarino.

Sagüés es el primer egresado de la Escuela de Derecho (hoy Facultad de Derecho de la UNR) y es un constitucionalista destacado. En una profunda entrevista con LaCapital, el profesional repasó varios temas de actualidad que tienen que ver con la Justicia y con la reforma constitucional en Santa Fe.

—Todos los años se posa sobre la política santafesina un tema tan recurrente como poco seductor para las mayorías sociales: la reforma constitucional. ¿Por qué fracasa sistemáticamente? ¿Cómo debería tratarse el tema de la reelección del gobernador, que es siempre el problema?

—Fracasa el tema de la reforma constitucional en Santa Fe porque los protagonistas no buscan consensos previos. La Constitución es valiosa, tiene muchos méritos, partamos desde ese punto de vista. No es una mala Constitución, ni siquiera regularona, es bastante buena. Naturalmente, algunos de sus puntos no encaja con la Constitución nacional. Ahí tendríamos una agenda de reformas en la que pocos podrían disentir. Por ejemplo, en autonomía municipal, compatibilidad del artículo 17 (amparo provincial). Si el propósito fuera homologar la provincial con la nacional, la reforma podría salir mucho más fácil y mejor. Y debería salir. Aunque se podría implementar la autonomía municipal por ley, coincidiendo con las pautas nacionales. Sería una ley inconstitucional con la Constitución provincial, pero constitucional respecto de la nacional. Y ningún juez podría declararla inconstitucional.

—Para Rosario sería clave lograr la autonomía.

—Cuidado, porque hay trampas. Hay formas de consagrar la autonomía, con cláusulas muy minuciosas, y a los municipios les quedan pocos márgenes de actuación. Autónomos enclaustrados según las reglas provinciales, eso es un problema. Pero Rosario tiene una tradición autonomista y por la fisonomía se merece una buena cuota de autonomía.

—¿Cuál es su mirada sobre la Justicia Federal? Cada vez tienen menos credibilidad los jueces. Ahora quedaron en libertad casi los presos kirchneristas.

—Se corre el riesgo de ser injustos, porque hay magistrados dignos, imparciales, independientes, responsables, cautelosos. Y, en una apreciación global, pueden caer justos por pecadores. Un sistema político donde el ingreso a la carrera judicial, los ascensos y las remociones pueden estar fuertemente teñidos de factores políticos y partidarios, que cambian según los resultados electorales, no es raro que despierte flaquezas o erosione la objetividad del Poder Judicial. Fíjese, hace poco en Estados Unidos la designación de la última vacante en la Corte Suprema, cuando el presidente Trump quiso colocar un juez muy afín a él. Y eso tiene que ver con lo que le vengo diciendo. Yo he sido alumno de la escuela judicial española y pude ver como el sistema de selección era muy objetivo, con una alta cuota de independencia de los jueces respecto de los partidos. Uruguay tiene un sistema más profesionalizado que el argentino. Eso es porque la clase política uruguaya resolvió eso. ¿Quiere la clase política un sistema independiente?, esa es la pregunta.

—¿Y para usted la clase política argentina quiere un sistema judicial independiente?

—No lo quiere. En términos generales, la clase política no se ha caracterizado por querer una judicatura auténticamente independiente. No obstante, han existido designaciones felices.

—Hasta el dictado de las prisiones preventivas quedaron bajo el sesgo político.

—Esa pregunta se las trae. El tema de las prisiones preventivas está regulada por leyes nacionales, no mucho por la Constitución, pero sí por tratados internacionales y jurisprudencia de la Corte Interamericana, que apretó el acelerador. Hay una presión de esa Corte para restringir las prisiones preventivas salvo casos excepcionales, por ejemplo por el temor a la fuga del inculpado, o al desbaratamiento de pruebas del proceso. La tendencia es a usar restrictivamente la aplicación de la prisión preventiva. Pero, claro, hay una aplicación concreta caso por caso, expediente por expediente, que la hace el juez de la causa. En tal sentido puede haber distintas interpretaciones para apreciar el riesgo de fuga de un detenido, por ejemplo. O la capacidad de ese detenido para obstaculizar el normal desarrollo de un proceso.

—Ahí juegan los intereses políticos, para un lado o para el otro.

—Claro, pueden jugar. Hay una mirada pro libertad condicional o no libertad condicional. Y puede haber una mirada política si el sistema de designación de jueces garantiza la presencia de los partidos. Hay un sistema objetivo de valoración de prueba de cada juez, muy explicable, hasta psíquicamente.

—El libro que publicó recientemente (Presagio y Poder) lo acerca a la política más mundana.

—Lo que me inspiró a escribir este libro fue cómo preocupó a todos los filósofos políticos relevantes (Santo Tomás, Platón, Aristóteles, Cicerón, San Agustín) predecir los acontecimientos políticos.

—¿El riesgo no es caer en la superchería?

—Claro, porque hay un discurso racional y hay otro irracional. El niño se maneja mucho con el ingrediente mágico, en cambio los adultos van hacia pautas científicas. Pero el infantilismo psicológico aflora en varios autores. Maquiavelo, que es el gran iniciador de la filosofía política de la historia, sospechaba que los grandes acontecimientos políticos estaban anunciados por fenómenos climáticos o celestiales, como los rayos que cayeron sobre la Catedral de Florencia previo a la invasión de Italia por el rey de Francia. Maquiavelo creía en eso, pese a ser el más frío y calculador.

—¿La superstición desapareció hoy de la política?

—No. La superstición subyace en el ser humano, si bien ahora hay elementos más objetivos. Pero está en el interior de la psiquis.