En un clima de preocupación por la supuesta intención del gobierno nacional de congelar las paritarias, la mesa chica de la CGT se reunirá hoy por primera vez en el año.

Uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Acuña, advirtió ayer: "La CGT no avala las sumas fijas. Queremos la libertad de poder discutir. Siempre tuvimos prudencia, pero eso no significa que no podamos discutir las cosas, porque nadie es dueño de toda la verdad".

La reunión se realizará, a las 13, en la sede del sindicato de Sanidad y se debatirá la posición de la central obrera en relación a las paritarias, ya sea para definir aumentos salariales o el otorgamiento de sumas fijas hasta tanto se resuelvan los incrementos.

Se anticipa que habrá discusión, porque existen diferentes posiciones al interior de la central obrera.

Por caso, el otro titular de la CGT, Héctor Daer, se muestra proclive a avalar los aumentos por sumas fijas y postergar las paritarias. La misma posición podría tener el resto de los llamados gordos e independientes.

En tanto, el líder camionero Hugo Moyano, quien se mantiene alejado de la conducción de la CGT desde hace años, se mostró en sintonía con la posición de Acuña, quien se referencia en el gastronómico Luis Barrionuevo. "No estamos en contra de nada. Vamos a negociar nuestro convenio de acuerdo a que le permita al trabajador recuperar o mantener el poder adquisitivo del salario. No sé lo que quiere (el presidente) Alberto Fernández", afirmó.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Peones de Taxi, Jorge Omar Viviani, indicó que propondrá a la mesa chica de la CGT que los gremios participen del control de precios.

En esa línea, Barrios de Pie-Libres del Sur se movilizará hoy hasta distintos supermercados de la ciudad de Buenos Aires y del interior para reclamar que "terminen los aumentos de precios en los alimentos" y exigir "sanciones contra quienes los incrementen".