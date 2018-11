La CGT advirtió que todo el sector privado tiene que pagar el bono

Uno de los líderes de la CGT, Carlos Acuña, advirtió ayer "todo el sector privado tiene que pagar el bono" de fin de año de 5.000 pesos que estableció el gobierno para los empleados del sector privado y cargó especialmente contra los empresarios de estaciones de servicio. "Si hay alguien que puede pagar ese bono son ellos, con el aumento de la nafta", dijo.

"El bono es obligatorio para todos, los que dicen que no van a pagar hacen conjeturas sin tener el DNU", sostuvo el sindicalista, que además, criticó al empresario Daniel Funes de Rioja y a los Moyano: "Necesitan estar en los medios permanentemente".

"Acordamos con Funes de Rioja que no salga a hablar en contra del bono. El acordó con el gobierno que iba a pagar el bono. Y ahora sale a hacer un circo diciendo que no está de acuerdo, que no puede pagar", explicó sobre los dichos del vicepresidente de la UIA.

También se refirió a la suspensión del paro que había sido anunciado para la segunda quincena de noviembre: "Nunca oficialmente declaramos que íbamos a hacer paro. Nunca dijimos que iba a ser de 36 horas. Pero entre hacer un paro y embocarlo antes de las fiestas prefiero que los trabajadores tengamos 5 mil pesos más. Tenemos todo el tiempo del mundo para hacer paro".

Acuña respondió así a las críticas del secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, quien consideró que con el tema del bono "la CGT vuelve a fallarle a los trabajadores" ya que el acuerdo con el gobierno "se hace para dilatar una medida de fuerza (el paro anunciado para noviembre), que tiene que ser ya".

Esta semana sale el decreto

Por su parte, el ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, confirmó ayer que "esta semana" se publicará el decreto para implementar el pago de un bono par los empleados del sector privado y señaló que será no remunerativo y los sectores afectados por la caída de la actividad contarán con "flexibilidad" a la hora de negociar su pago.

El funcionario remarcó que el acuerdo por el bono surgió "de una reunión de recuperación del diálogo" con la dirigencia de la CGT y los empresarios ante una "situación excepcional" y "en el mayor clima de paz social que podamos conseguir".

"Está semana saldrá el decreto que lo instrumenta (al bono). Básicamente es un bono no remunerativo de hasta 5.000 pesos pagado en dos veces", añadió el ministro. Luego explicó que en el marco de la negociación por el bono "también van a tener la posibilidad muchos gremios y sectores empresariales de poder de alguna manera dar cierta flexibilidad en el sentido de atender algunas situaciones particulares de empresas o de sectores que estén en crisis".

"Estamos ante una situación excepcional, porque también consideramos que el impacto que ha tenido la crisis que tuvimos que enfrentar generó impactos no previstos sobre los temas de actividad y de salario real", añadió.

En cuanto al pedido de algunos sectores de que el bono sea considerado a cuenta de futuros aumentos, Sica indicó que "eso va a depender de cada una de las negociaciones que se llevan a delante".

En ese sentido, insistió con que para la implementación del bono "tiene flexibilidad cada uno de los sectores para poder determinarlo".

De ese modo, el funcionario aludió a las quejas de distintos sectores, especialmente las pymes y emprendimientos de distintas provincias, que se quejaron por las dificultades financieras que afrontarán en caso de tener que pagar ese bono.

En la última semana hubo pronunciamientos de agrupaciones empresariales y comerciales de Córdoba, Catamarca, Corrientes y de la provincia de Buenos Aires en contra del acuerdo alcanzado por la dirigencia nacional de la CGT, un sector industrial y el gobierno para dar un refuerzo salarial de fin de año.