La CC insiste con el pedido de juiciopolítico a Garavano

La Coalición Cívica (CC) confirmó ayer que esta semana presentará un pedido de juicio político contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, como anunció la líder partidaria, Elisa Carrió.

El diputado Juan Manuel López ratificó la decisión y destacó que se encuentran "trabajando" en la presentación y que su ingreso a la Cámara baja no es "negociable".

"Estamos trabajando en el pedido de un juicio político. En los próximos días se va a presentar, es una decisión. No se trata de algo negociable. Una vez que Carrió decidió llevarlo adelante no hubo vuelta atrás", enfatizó López.

El legislador recordó que "la primera gran diferencia" que el partido de Carrió tuvo con Garavano fue por "las instrucciones y el manejo que hizo en el juicio por el encubrimiento a la Amia. Para nosotros fue un hecho grave que no se haya acusado a los fiscales (Eamon) Mullen y (José) Barbaccia en la causa", destacó.

También recordó el enojo de su partido con Garavano por haber dicho que no es positivo para el país que un ex presiente pueda ir preso.

"Hay que tomar decisiones más fuertes. Carrió encabeza la lucha contra la corrupción y cree que en este momento, donde la Justicia avanza, el riesgo del retroceso es mucho más grande, aunque sea paradójico", remarcó López.

Luego explicó que "Carrió cree que hay que ser mucho más duros y es eso lo que le está pidiendo a (Mauricio) Macri", y sostuvo, en alusión al presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, "hay que cambiar la relación con el Poder Judicial: no puede ser que haya operadores que hablan en nombre del gobierno".

Además, se quejó de que Gravano "no es claro en cómo ejerce su función", y agregó: "Ese es el reclamo y veremos en hechos concretos cómo se traduce. El gobierno lo tiene que evaluar para recuperar la confianza, no de Carrió, sino de la sociedad", destacó.

Sobre Angelici, dijo que le "parece tonto que salga a responder (las críticas de Carrió; nadie le cree. Trata de tomarnos el pelo. No hay ni que contestarle. Todos sabemos lo que hace", subrayó.

Descargo de Angelici

Angelici, amigo personal de Macri, destacó que el presidente está "convencido" de la división de poderes. "Mauricio es un convencido de la división de poderes, nunca me pidió que interviniera (en la Justicia). No conozco los Tribunales. Soy abogado, tengo amigos que son jueces y fiscales, eso no es un delito. Cuando me dicen «operador» yo los miro y me río", subrayó, e insistió en que no mantiene ningún vínculo con el gobierno.

Luego dijo que Carrió no lo conoce y se quejó de que la diputada "mezcla todo" y que podría "averiguar" más sobre él.

Sobre los recientes dichos de la diputada sobre que Macri va a tener que elegir "entre la línea de Angelici y la línea Carrió", y que "elige o cae", Angelici afirmó: "Mezcla todo, barrabravas, dirigentes. Realmente podría averiguar quién soy. Me pone en un lugar donde quiere herirme estigmatizándome; me hace daño, pero más me duele por mis hijos", señaló.

"Cuando dice que tiene que elegir, no creo que hoy el presidente tenga que hacerlo, porque no soy parte del gobierno ni tengo vocación de serlo", cerró el titular de Boca.

de punta. Lilita dirigió sus cañones dialécticos hacia el ministro Garavano.