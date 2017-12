La causa que más preocupa a CFK

La causa Amia hace temblar a Cristina Kirchner. Es la que más complica sus pasos políticos futuros. A su patrimonio, la ponen en jaque otras causas. Aquí, la están acusando de prestar apoyo para conseguir impunidad de ciudadanos iraníes denunciados de volar la sede de calle Pasteur, en Capital Federal.

El procesamiento y pedido de desafuero de la ex presidenta de la Nación no sólo tiene una repercusión notoria en el país, sino que impacta en el exterior, en los países centrales. En los ámbitos en los que Cristina solía pasearse con comodidad y glamour en los tiempos en que manejaba el país con la centralidad y la suficiencia que le dio el 54 por ciento de los votos. Hasta caer en desgracia.

Esta es la causa Nisman. Las decisiones de Bonadío ponen en práctica las teorías del fiscal muerto en Le Parc. Por estas elucubraciones, Héctor Timerman tiene prisión domiciliaria. Supone el juez que Cristina utilizó a un grupo de "impresentables" como Luis D'Elía, Fernando Esteche y Yussuf Khalil para avanzar en la letra B de un plan que tenía como punto cúlmine mejorar las relaciones con Irán. Una diplomacia paralela de baja estofa.

La sorpresa es la detención del hombre fuerte de Cristina en el poder, del arquitecto jurídico de la administración, Carlos Zannini. Créase o no, desde el corazón del kirchnerismo miraban de reojo a Zannini porque, hasta esta madrugada, venía zafando en todas las causas que comprometen a la ex presidenta.

Vaya paradoja: la causa Amia pone en jaque a los dos ex presidentes que son senadores nacionales, elegidos por el pueblo: Cristina y Carlos Menem. ¿Es la causa Amia una causa maldita o el problema es la institucionalidad de la Argentina? A la respuesta la dará el futuro del expediente que, por estas horas, hace temblar al kirchnerismo.

Está en riesgo el mandato de la ex presidenta en la Cámara alta. Desde el bloque del "eterno oficialista" Miguel Pichetto dejaron trascender hace un tiempo que no aprobarán ningún pedido de desafuero si, previamente, no hay condena firme. Pero eran los días en que Cristina era procesada por episodios vinculados a su patrimonio.

Ahora se trata de una causa impactante que la Justicia, además, empieza a vincular con la muerte ¿asesinato? de un fiscal de la Nación.