La Casa Rosada recurrió el fallo que restituyó al directorio de Vicentin

La puja judicial por Vicentin escribió ayer otro capítulo: el gobierno nacional interpuso un recurso contra la resolución del magistrado Civil y Comercial N° 2 de Reconquista, Fabián Lorenzini, quien una semana atrás había desplazado a los interventores designados por el presidente Alberto Fernández y repuesto al directorio del grupo en quiebra, y ahora deberá resolver si hace lugar al planteo. Paralelamente, la Casa Gris ratificó que el plan de salvataje del gigante cerealero que pilotea el mandatario santafesino, Omar Perotti, sigue su curso.

Sobre el cierre del plazo legal correspondiente, el Ministerio de Desarrollo Productivo nacional —representado por el abogado Enzo Masat— recurrió la resolución de Lorenzini emitida el viernes pasado. El juez tramita el expediente del concurso de acreedores de la compañía.

Ese día, el magistrado había corrido de escena al interventor, Gabriel Delgado, y al subinterventor, Luciano Zarich, ambos ungidos por un decreto de necesidad y urgencia (DNU), y reubicado al directorio en la administración de Vicentin.

Pero la Casa Rosada recurrió la decisión de juez que destituyó a la intervención de la firma. Y también solicitó su apartamiento, según confirmó a La Capital el abogado Gustavo Feldman, quien asesora a acreedores de la agroexportadora.

Por lo pronto, Lorenzini deberá decidir si hace lugar al planteo del ministerio que conduce Matías Kulfas. De lo contrario, la réplica nacional podría llegar hasta la Cámara de Apelaciones de Rafaela.

El miércoles, al tiempo que Perotti apuraba las tratativas para sumar adhesiones a su plan de salvataje de Vicentin, que de la mano de una intervención tripartita elude la instancia de la expropiación impulsada días atrás por el presidente, el juez abrió una actuación conexa en respuesta al último planteo santafesino.

Tras la primera presentación ante el magistrado, materializada una semana atrás, la Casa Gris había reforzado el lunes su voluntad: intervenir la empresa a través de un triunvirato del que participarían Delgado, Zarich y Alejandro Bento, hombre de confianza de Perotti.

Lorenzini terminó abriendo una actuación paralela que, pese a constituir un respaldo al directorio de Vicentin, para el Ejecutivo provincial no significa obstáculo alguno para su propuesta de rescate.

En Balcarce 50, al igual que algunas voces del peronismo santafesino, no ocultaron su malestar con el magistrado. "Llama la atención la medida de Lorenzini, porque la última resolución no perjudica al gobierno sino a la empresa. Se está perdiendo tiempo y, para que Vicentin pueda cumplir con sus deudas, tiene que seguir funcionando y no quebrar", aseguró Leandro Busatto, diputado provincial e integrante de la conducción del PJ provincial, en declaraciones a LT8.

Escenario

Más allá de la catarsis, el gobierno nacional continúa apostando a la intervención del grupo de la mano del plan mixto que impulsa Perotti, a la vez que deja en manos del Congreso la discusión de una eventual expropiación.

De hecho, el ministro de Gestión Pública provincial, Rubén Michlig, minimizó la resolución de Lorenzini. "Seguiremos el criterio general que venimos aplicando: solucionar el problema con todas las partes involucradas", aseveró.

En esa línea, Perotti y varios de sus funcionarios dialogaron en lo que va de la semana con representantes clave del grupo: Sergio Vicentin (director), Daniel Buyatti (presidente) y Roberto Gazze (gerente financiero).

Lo propio hicieron con referentes de la Asociación Gremial de Acopiadores, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y de la cooperativa Unión Agrícola de Avellaneda. Incluso, a una de las teleconferencias se sumó Delgado.

A su vez, compartieron encuentros virtuales con integrantes de la Mesa Agropecuaria, de Agricultores Federados Argentinos (AFA), de la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) y de los sindicatos aceiteros.

Acerca de la respuesta de Lorenzini al planteo realizado por el gobierno santafesino, fuentes oficiales insistieron en trazar un diagnóstico "no tan negativo".

Por un lado, el juez quiere que se expida la sindicatura antes de resolver la intervención requerida por la provincia. Pero también anotó a la Casa Gris como veedora del concurso de acreedores y pidió que la fiscalía investigue posibles delitos.

En la ampliación formalizada el lunes, la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe señaló al presidente de la empresa y a tres de sus directores por presuntas maniobras para vaciar su patrimonio.

la puja. El gobierno nacional volvió a cargar contra el directorio de la empresa en concurso de acreedores.

El dinero

El presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, afirmó ayer que "hay que recuperar el dinero prestado a Vicentin para dar créditos a las pymes". Lo hizo durante una reunión con representantes de distintas organizaciones que apoyan las acciones de la entidad oficial y el gobierno nacional en la causa por el vaciamiento de Vicentin.