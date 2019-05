La Casa Rosada no descarta un encuentro entre Macri y Cristina

Argumentos. Para Rogelio Frigerio, la búsqueda de acuerdos no está ligada al proceso electoral en puerta.

El ministro del Interior nacional, Rogelio Frigerio, no descartó ayer un encuentro entre el presidente Mauricio Macri y su antecesora y líder de Unión Ciudadana (UC), Cristina Kirchner, para lograr la adhesión de todos los espacios políticos al programa de consensos básicos que la Casa Rosada le propuso a la oposición, al tiempo que dejó en claro que esa búsqueda "no tiene que estar teñida por lo electoral".

"No descarto para nada que pueda tener un encuentro con Cristina. El presidente ha dado el puntapié inicial, pero no es una responsabilidad del oficialismo nada más", dijo Frigerio acerca de si estaba previsto que se reúnan Macri y la ex jefa del Estado.

En ese sentido, el funcionario enfatizó que, para el presidente, es "una prioridad" la búsqueda de acuerdos básicos de cara a los comicios de octubre próximo, que la misma "no tiene que estar teñida por lo electoral" y que tampoco se debe dejar "a nadie fuera de esa posibilidad".

"Es el presidente el que se ha puesto a la cabeza de esta búsqueda de consensos básicos", resaltó Frigerio, quien de inmediato señaló que en esos acuerdos no descartan a "ningún referente".

En ese sentido, el ministro asumió que "hoy hay más señales, por parte del oficialismo, pero también de la oposición, para celebrar estos acuerdos". Y destacó que la búsqueda "recién empieza y no tiene fecha límite" y que "es algo que pide la sociedad".

Frigerio dijo, también, que en el gobierno de Cambiemos recibieron "muchas adhesiones de diferentes sectores" y destacó que, cuantos más sean, "mejor".

Sin embargo, el líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, se despachó con duras críticas al gobierno por la filtración del acuerdo de diez puntos que busca dar previsibilidad económica.

Massa, uno de los precandidatos a presidente de Alternativa Federal, fijó su posición tras el diálogo que mantuvo el sábado pasado con Macri y aseveró que el oficialismo realizó una "operación para distraer a la oposición" (ver aparte).

En tanto, Frigerio consideró fundamental "no contaminar estos acuerdos básicos con cuestiones partidarias o electorales" y dejó en claro que los consensos no son "un programa de gobierno, porque eso lo elige la gente cuando vota".

Por ese motivo, el funcionario sostuvo que es necesario "hacer un esfuerzo para no contaminar esta búsqueda de acuerdos básicos con cuestiones político-electorales", ya que tienen que ir "por cuerdas separadas".

Escenario

Frigerio reconoció, asimismo, que "la coyuntura es difícil", que es complicado ver los cambios estructurales que hizo Cambiemos durante la gestión y que en los próximos seis meses es necesario trabajar "para resolver los problemas más acuciantes" de la Argentina, como "la inflación y el proceso recesivo".

Dijo también que está convencido de que la próxima convención nacional del radicalismo ratificará "el compromiso de la UCR con Cambiemos". Y explicó que las gestiones para sumar a los acuerdos básicos al kirchnerismo se harán "a nivel parlamentario".

"Nos pusimos de acuerdo con el kirchnerismo en algunas leyes también, no en muchas pero en algunas. Tenemos un antecedente de donde agarrarnos para ver si podemos llegar por esta vía a acordar cuestiones básicas", recordó.

Hasta el momento trascendieron diez puntos que estarían en el documento final en el que el gobierno está trabajando. Entre los temas en los que intentan ponerse de acuerdo figura, como uno de los ejes, el equilibrio fiscal y la autonomía política del Banco Central (BCRA). Además, aparecen el compromiso para tener estadísticas transparentes y pagar compromisos con acreedores.

Además, el Ejecutivo impulsa una mayor integración al mundo, el respeto a la ley, los contratos y los derechos adquiridos, la creación de empleo a través de una legislación laboral moderna, la reducción de la carga impositiva nacional, municipal y provincial y consolidar un sistema previsional sostenible y equitativo y un sistema federal basado en reglas claras.

El documento final aspira a dar una señal a los mercados para lograr que en las próximas semanas baje el riesgo país, uno de los índices que más se toma en cuenta en el sector financiero. También procura respaldar a las gestiones económicas del Banco Central, tras la reciente disparada del dólar.