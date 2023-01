La Casa Gris pidió "responsabilidad" a la oposición en el tema seguridad

El gobierno provincial le pidió a la oposición ser “responsables” y no ponerse en “tono electoral” frente a la discusión por la nueva ley de emergencia en seguridad que envió Omar Perotti al Senado provincial para ser tratada en sesiones extraordinarias. A su vez, salió al cruce de la empresa FC Group por el incumplimiento de la entrega de chalecos antibalas y la acusó de “especular” frente a un tema sensible para la población.

“Hay mucho compromiso de dirigentes de la oposición con llevar acciones adelante en ese tema. Pero, y sin que implique eliminar las diferencias de criterio, hay que ser responsable con lo que se traslada a la ciudadanía. No ponerse en tono electoral diciendo cosas que no tiene sustento”, sostuvo la ministra de Gobierno, Celia Arena, en diálogo con LT8.

Desde que el Ejecutivo envió la nueva emergencia en seguridad a la Legislatura, la oposición salió a cuestionar en bloque a la Casa Gris por la ejecución de los recursos del área. Además, le exigió al gobierno de Perotti que rinda cuentas sobre cómo se gastaron los fondos de la emergencia 2022 antes de aprobar la renovación de la excepción, que busca agilizar los trámites de compras y licitaciones. Por ese motivo, la comisión bicameral de seguimiento de la emergencia citó al gabinete completo del Ministerio de Seguridad.

“Esta problemática, que tanto nivel de penetración tiene, no es nueva. Antes de nuestra gestión también se instrumentaron muchas políticas con las que no estuvimos de acuerdo. Por ejemplo: el cierre de once comisarías en Rosario. Estamos, por el contrario, abriendo comisarías, porque entendemos que es un dispositivo territorial importante”, replicó Arena.

Respecto del presupuesto —”algo más de 3.000 millones de pesos”, indicó— estipulado para la ley de emergencia, la titular de la cartera política sostuvo que “tiene entre 99 y 99,5 por ciento de ejecución”.

“Estamos elaborando el informe que presentaremos la semana próxima ante la comisión (bicameral de seguimiento de la emergencia) porque una de nuestras responsabilidades es la rendición de cuentas”, añadió.

“El presupuesto de Seguridad del año pasado fue más de 65.000 millones, de los que se ejecutaron el 93 por ciento. En 2023 es de 168.000 millones, el segundo más alto de la administración provincial después del de Educación. Eso marca la prioridad”, resaltó.

La funcionaria respondió, de ese modo, al planteo insistente de la oposición santafesina en relación a que el Ministerio de Seguridad subejecutó el presupuesto 2022. Es decir: gastó menos de los recursos asignados, y en un área más que sensible para la sociedad.

Retruque

Asimismo, la Casa Gris refutó las declaraciones de Fabio Cuppari, titular de la empresa FC Group, que debía entregar a principios de diciembre parte de los 5 mil chalecos antibalas que se les encargó, y que había culpado a la provincia por su falta de gestión administrativa en el proceso licitatorio.

Gustavo Bode, secretario Financiero del Ministerio de Seguridad, salió al cruce de esa acusación. “Cuppari fue adjudicatario para la compra de 5 mil chalecos y, al día de la fecha, no ha entregado ninguno”, dijo en una entrevista con Cadena 3 Rosario.

“La empresa no entrega ningún chaleco. Incumplió todos los plazos y fue intimada para esa entrega”, dijo el funcionario. Y añadió: “El problema es de Cuppari, quien no entregó en tiempo y forma del proceso de licitación”.

Sobre FC Group, con sede en el partido bonaerense de Lanús, Bode rememoró: “Comienza a enviarnos notas antes de la entrega de los chalecos, cosa que no tiene cabida porque está aduciendo cuestiones que ocurrieron anteriormente a la presentación de la oferta. Nos está queriendo tomar de rehén, porque es un tema muy sensible para la sociedad. Hace un juego de especulación para lograr un mayor precio, ya que pide el doble o el triple y un nuevo plazo de entrega”.

“Esto no es un kiosco o una economía doméstica, tenemos que cumplir leyes y decretos”, aseguró Bode, al tiempo que acusó: “Cuppari nos empieza a hacer el juego de renegociar el precio para entregar los chalecos. Lo hemos intimado y no se presenta”.

También el funcionario desmintió que haya existido ineficiencia y trabas administrativa en el proceso de adquisición de los chalecos.

“Cuppari no tiene los chalecos y, por lo tanto, está especulando porque es un tema muy sensible para la sociedad. No podemos poner policías en la calle sin chalecos. Entonces, quiere renegociar y, para eso, nos dice que no va a proveer el material”, aseveró.

“Ya tenemos instrucciones del gobernador para otro proceso de compra a Fabricaciones Militares (FM). Para febrero vamos a tener al menos 1.500 chalecos para proveer a los nuevos cadetes”, aseguró Bode.