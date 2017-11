Las defensas de Amado Boudou y su supuesto testaferro, José María Núñez Carmona, fueron citadas por la Cámara Federal porteña para el 21 de noviembre próximo para ampliar los argumentos en reclamo de la excarcelación de sus clientes en la causa por enriquecimiento ilícito.

Los camaristas de la Sala I del Tribunal de Apelaciones, Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, convocaron a una audiencia ese día, en la que los abogados podrán exponer de manera oral o dejar un escrito antes de resolver si confirman o no el rechazo del juez federal Ariel Lijo a excarcelar a Boudou y Núñez Carmona.

Los dos están presos en la cárcel de Ezeiza desde el 3 de noviembre pasado por orden de Lijo, quien los acusó por tres maniobras de lavado de activos en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito del ex vicepresidente.

Bruglia y Ballestero son los mismos jueces que esta semana definirán si conceden la excarcelación al ex ministro de Planificación Julio De Vido —detenido en la cárcel de Marcos Paz— en una de las causas por la que fue apresado: la compra de buques de gas licuado, que tiene a cargo del juez Claudio Bonadio.

Otro acusado de haber actuado como supuesto testaferro de Boudou, Juan Carlos López, deberá presentarse en tribunales para declarar el miércoles.

Boudou, Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele están acusados en la causa por enriquecimiento ilícito, en la de la venta de la ex Ciccone a esa sociedad con el fin de quedarse con contratos del Estado nacional y en la llamada Fonfipro, que investiga el primer contrato firmado por The Old Fund con el gobierno de Formosa para asesorar en la reestructuración de su deuda pública.

Por ese contrato Lijo tramita una causa aparte en la que ya indagó a los tres imputados y sus situaciones procesales serán resueltas próximamente.

En foco. El juez Jorge Ballestero, de la Sala I del Tribunal de Apelaciones.