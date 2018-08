La Cámara de Diputados debate la reforma constitucional de la provincia

Hoy es un día clave para el oficialismo santafesino, ya que desde las 10 la Legislatura debate el proyecto de reforma constitucional. Los legisladores oficialistas consiguieron el quórum necesario para tratar el texto de la Casa Gris. La reelección del gobernador es uno de los puntos que se somete a debate y que genera controversia.

El oficialismo necesitaba 26 voluntades para reunir quórum y 34 para que se apruebe el tratamiento sobre tablas. Hasta ahora el proyecto cuenta con el apoyo de los 25 diputados del socialismo y sus aliados radicales, pero tanto peronistas como legisladores de Cambiemos anticiparon su oposición al proyecto.

redobló la apuesta para tratar la reforma, al considerarla como un "hito". Además, ratificó que la iniciativa mejorará la calidad de la política santafesina y saldará una deuda de años de la provincia. Ayer el gobernador Miguel Lifschitz juntó a su tropa y, al considerarla como un "hito". Además, ratificó que la iniciativa mejorará la calidad de la política santafesina y saldará una deuda de años de la provincia.

Embed "Vamos por más derechos y democracia para todas y todos los santafesinos. Estamos del lado del futuro y del lado progresista" @MiguelLifschitz #ReformaEsFuturo pic.twitter.com/2urrC60GxA — Reforma Santa Fe (@laReformaSF) 29 de agosto de 2018

Debate. Esta mañana el oficialismo logró el quórum para dar el debate, donde propondrá que se modifiquen 80 artículos de la Constitución provincial, entre ellos: autonomía municipal, hábeas data, información pública, revocatoria de mandatos, consulta popular, juicio por jurados, género y duración de los mandatos.

Entre otros puntos, el proyecto busca sacar la mayoría automática en Diputados, ya que ahora quien gana la elección se queda con 28 bancas y el resto se reparten por sistema D'Hont.

Sobre la duración de los cargos, establecer la misma para todos los cargos electivos: 4 años más la posibilidad de una reelección, incluso para el gobernador que hoy no la tiene. Este es uno de los puntos que más debates genera por estas horas en la Legislatura. Si no hay consenso, Miguel Lifschitz no podrá ser candidato en 2019 a gobernador.

Además el proyecto propone terminar con las reelecciones indefinidas de intendentes, concejales, diputados y senadores; y ampliar el período de sesiones ordinarias dos meses, es decir que inicien el 1 de marzo y no el 1 de mayo. También que el jefe de policía sea elegido con acuerdo legislativo en lugar de que sea una decisión del gobernador. Y la autonomía municipal, un viejo reclamo de Rosario para definir competencias, número de concejales e impuestos.

Embed Che, ¿por qué quieren reformar ahora la Constitución? En este video te contamos algunas razones importantes. Mirá pic.twitter.com/ETkzcMp8wu — Reforma Santa Fe (@laReformaSF) 7 de junio de 2018

A la plaza. A través Twitter, el gobierno provincial convocó para hoy, a las 9.30, a una concentración en la plaza frente a la Legislatura. "Es hora de avanzar y construir una provincia de vanguardia para las próximas generaciones", arengaron.