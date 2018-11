La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) consideró hoy que el ex vicepresidente Amado Boudou no debería acceder al cobro de una pensión en su condición de ex vicepresidente, en atención a la condena que pesa en su contra, que lo inhabilita de por vida a ejercer cargos públicos.

La Anses lo hizo saber a través de una resolución, con la cual respondió a un requerimiento realizado por la Justicia, que, ante una acción de amparo impulsada por la defensa del ex vicepresidente, emplazó al organismo previsional a tomar una decisión al respecto.

En este sentido, en una decisión presentada ante la Justicia, el organismo encabezado por Emilio Basavilbaso desestimó la posibilidad de otorgarle a Boudou una "asignación mensual vitalicia".

Embed ✋ Rechazan pagarle la jubilación a Amado Boudou: ¿cuánto iba a cobrar? ¿le corresponde cobrar la pensión? pic.twitter.com/u656IkSik4 — A24.com (@A24COM) 20 de noviembre de 2018

La resolución del Anses fue celebrada esta mañana, a través de las redes sociales, por la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, quien la consideró una "buena decisión".

A su vez, recordó que, a través de un dictamen emitido en el marco de este mismo trámite judicial, la OA se había pronunciado en julio pasado en contra del otorgamiento del beneficio debido a la condena y la inhabilitación de por vida a ocupar cargos públicos que pesa sobre el ex vicepresidente en la causa Ciccone.

Embed Buena decisión de ANSES. Este es el dictamen de la Oficina Anticorrupción que consideraron para no pagar la pensión del ex Vicepresidente Boudou condenado penalmente e inahibilitado de por vida a ocupar cargos públicos https://t.co/pJwVlAMSXS — Laura Alonso (@lauritalonso) 20 de noviembre de 2018

También se expidió en el mismo sentido la Procuración del Tesoro, postura que se sumó a los argumentos esgrimidos por la Anses para denegarle a Boudou la posibilidad de acceder a ese beneficio en calidad de ex vicepresidente, asignación por la que percibiría unos 220 mil pesos mensuales, según consignaron fuentes del expediente.

La acción de amparo promovida por Boudou para acceder a una jubilación como ex vicepresidente -una asignación prevista en la Ley 24.018-, tramita en el juzgado federal de la seguridad social encabezado por Ana María Rojas.