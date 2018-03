Empresario. López está acusado de no tributar $8.000 millones.

La Afip y el fiscal federal Germán Moldes confirmaron ayer que apelarán el fallo de la Cámara Federal que permitió la excarcelación del empresario Cristóbal López y lo benefició con el cambio de carátula en la causa que lo acusa por no tributar 8.000 millones de pesos en impuestos al expendio de combustibles.

El viernes último, López y su socio Fabián De Sousa fueron liberados luego de que el tribunal cambiara el delito inicial de defraudación a la administración pública por el de apropiación indebida de tributos.

Si bien ambos delitos tienen la misma pena, de dos a seis años de prisión, el segundo abre la puerta a que se discuta qué fuero es competente para investigar (el federal o el penal tributario), lo que podría dar lugar en el futuro a una cancelación de la deuda a cambio de extinguirse la acción penal.

En ese contexto, la Afip, en su calidad de querellante, insistió en que la evasión se trató de una maniobra que "estaba armada desde el Estado", por lo que apelará el cambio de calificación.

Sin embargo, el abogado de la entidad, Ricardo Gil Lavedra, aseguró que no recurrirán el otorgamiento de la excarcelación de los dos empresarios, al explicar que la Afip no es "parte respecto de eso".

Moldes, por su parte, adelantó que apelará el cambio de carátula y no descartó presentar un cuestionamiento a la liberación de López y De Sousa, aunque señaló que todavía debe estudiar la causa.

El fiscal consideró que "desde la Afip que comandaba Ricardo Echegaray hubo una compleja maniobra para que nunca tuvieran estas empresas la obligación de cumplir con su responsabilidad impositiva, porque cuando no eran beneficiadas con un plan general se les dictaba uno especial" para eludir el tributo.

El representante del Ministerio Público dejó abierta la posibilidad a apelar también la excarcelación de los socios del grupo Indalo, y señaló: "Esto es un delito de administración fraudulenta con perjuicio para el Estado. Por lo otro (la prisión preventiva) tengo tiempo todavía, quiero leerlo con detenimiento".

Al ser consultado sobre la situación de Echegaray, Moldes afirmó que en caso de pronunciarse a favor de que vuelvan a la cárcel, el ex titular de la Afip "debería compartir la misma suerte".

"Estamos hablando de una administración fraudulenta pergeñada desde la Afip; si los otros dos tienen que estar presos, cosa que no estoy diciendo que sea así, porque nunca me pronuncié y me voy a pronunciar el 5 de abril, creo que debería Echegaray compartir la misma suerte", resaltó el fiscal federal.

Sostuvo también que "esa calificación legal es un sobreseimiento encubierto porque lo que lo está arrimando a la terminación de la causa mediante un pago o un acogimiento de una moratoria, está liberándolo en última instancia de su responsabilidad penal".

Arquitectura de planes

Gil Lavedra, por su parte, coincidió en que "se trata de una arquitectura que se pergeñó desde la Afip para que López, a través de ingresar constantemente en planes generales o particulares, no pagara impuestos".

El letrado cuestionó también el cambio de carátula, a la que consideró "una decisión equivocada".

"La Cámara de Casación Penal ya había definido que esto excedía a una mera infracción tributaria y que correspondía calificarla como administración fraudulenta", sostuvo.

Las apelaciones, que pueden presentarse hasta el 5 de abril próximo, serán evaluadas por la Cámara Federal de Casación Penal.

El viernes pasado, con el voto a favor de los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero, y la disidencia de Leopoldo Bruglia, la Cámara Federal concedió la excarcelación de ambos empresarios y recalificó el hecho.

Ahora, López, De Sousa y Echegaray quedaron procesados por el delito de apropiación indebida de tributos por no haber pagado 8.000 millones de pesos por la empresa Oil Combustibles entre 2013 y 2015.

La decisión judicial motivó las críticas del presidente Mauricio Macri, que se expresó "absolutamente" indignado por el fallo.

