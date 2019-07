Kicillof sobre Vidal: "Se hace la víctima"

El precandidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, criticó ayer las políticas socioeconómicas implementadas por el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal y, confiado en un triunfo de su partido, aseguró que "el próximo gobierno se va a ocupar de que la Patria sea el otro".

"La política la hizo Macri y la gobernadora dejó que las cosas pasaran", aseguró Kicillof en Esteban Echeverría, donde con el intendente Fernando Gray compartió un desayuno con mujeres que realizan trabajo social en sus barrios y luego una reunión con más de 60 organizaciones no gubernamentales.

"El próximo gobierno se va a ocupar de que la Patria sea el otro, como decimos nosotros, de cuidar, de proteger", sentenció el precandidato a gobernador.

"Estamos escuchando a la gente porque hay una ausencia total del gobierno", le dijo Gray a Kicillof, cuando le dio la bienvenida a ese distrito del sur del conurbano.

"En Echeverría tenemos la ruta provincial Nº 58 abandonada, viviendas con la construcción completamente parada y graves situaciones de desempleo", en referencia a los despidos de Cresta Roja, Adidas y Expreso Lomas.

"Necesitamos un gobernador que esté en la calle con el campo nacional y popular, y que nos defienda", señaló Gray.

Kicillof explicó que un intendente "no tiene los instrumentos para abrir Cresta Roja, porque no tiene un Ministerio de Trabajo, un Banco Provincia. Lo grave es que la gobernadora sí tiene el banco y el ministerio, tiene secretarías, pero no hizo absolutamente nada".

"No alcanza con hacerse la víctima", concluyó.