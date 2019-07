Kicillof se despegó de los polémicos dichos de Aníbal Fernández

toma de distancia. "No quiero una campaña sucia ni de agresiones", advirtió el ex ministro de Economía.

toma de distancia. "No quiero una campaña sucia ni de agresiones", advirtió el ex ministro de Economía.

El precandidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, repudió ayer los dichos del ex funcionario Aníbal Fernández, quien el viernes pasado había planteado que, antes que dejarle sus hijos a la mandataria de esa provincia, María Eugenia Vidal, se los dejaría al femicida Ricardo Barreda.

"La comparación con un femicida me resultó penosa. Desde el primer día mi campaña se trata de proponer y discutir ideas y prioridades. No quiero una campaña sucia ni de agresiones. No es mi forma de hacer política", explicó Kicillof .

Fernández había sido muy crítico del gobierno bonaerense de Cambiemos, puntualmente de Vidal. "La gestión es impresentable, es vergonzante, lo que estamos viendo es una catástrofe atrás de otra, todo provocada por ella", había aseverado el ex funcionario nacional.

Fue entonces cuando recordó la campaña de 2015, cuando fue candidato a gobernador del kirchnerismo, en la cual desde Cambiemos apuntaban directamente a su figura.

"Se acuerdan de que tenía una publicidad que decía «¿Con quién dejarías a tus hijos: con Vidal o con Fernández?». Sabés a quién no se los confío: ¡a ella! Después veo con el resto, por ahí se los dejó a Barreda, a ella no", lanzó sobre el odontólogo de La Plata, que en 1992 mató a su esposa, hijas y suegra.

Aunque luego, frente al enorme repudio, relativizó sus dichos, para Fernández la gobernadora "no entiende un pomo".

"Ha endeudado a la provincia y no lleva adelante ningún servicio. Desertó de la salud, la educación y la seguridad, dejó una catástrofe. Vidal tiene buena imagen porque es la ciclista atrás del camión que es (el presidente) Mauricio Macri", sostuvo.

Por su parte, Kicillof intentó despegarse de la figura de Fernández. "Mi campaña es mucho más sencilla, se trata de recorrer la provincia, de escuchar, de tomar nota. Con mucho esfuerzo, contagiar el entusiasmo, convencer a los bonaerenses de que es posible poner en marcha la producción, el trabajo. Recuperar la educación y la salud públicas, que están tan golpeadas", argumentó.

Diferencias

En ese sentido, el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner, que comparte fórmula con Verónica Magario, insistió en "otra forma" de hacer política, según él, distinta a la de Fernández.

"Voy a seguir con esa campaña, tratando de no sumar al mal humor, la angustia ni a nada de lo que tratan de incentivar como una campaña de sensaciones, valoraciones. Lo que hay que hacer es devolverle la tranquilidad a la gente, dejarle en claro que puede haber un gobierno que se ocupe de eso, del trabajo, de la producción, de que no cierren más pymes", precisó Kicillof.

Reacciones

Las declaraciones del actual precandidato a concejal de Pinamar despertaron una gran revuelo entre la dirigencia política. Primero desde el oficialismo, y luego algunos referentes del Frente de Todos, salieron a condenar esas expresiones.

Los dirigentes oficialistas Laura Alonso, Horacio Rodríguez Larreta, Silvia Lospennato, María Luján Rey y Fernanda Reyes, entre otros, se expresaron enérgicamente contra Fernández al asegurar que lo que dijo era "una barbaridad", "una comparación violenta y misógina" y "una irresponsabilidad".

También se mostró crítico de esas declaraciones de Fernández el diputado nacional y candidato a la reelección por el Frente de Todos Facundo Moyano. Y lo propio hicieron Ofelia Fernández y Matías Lammens.