Kicillof le respondió a Javier Milei y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

En ese sentido, recordó que la Policía había detenido al asesino en otra oportunidad y se refirió a los dichos de Milei: “La Provincia no tiene un código penal bonaerense. No existe. Las leyes las determina el Congreso. Poner preso a una persona no lo decide un gobernador. No sé si lo va a entender (el presidente), porque repite esta mentira. El problema es de la Justicia de cómo se imparte. Nuestra policía lo había apresado y tenía que estar preso, pero estaba libre y asesinó”.

El mandatario provincial se refirió al posteo con el que Milei le pidió que renuncie para que pueda intervenir la provincia: “Lo que ha dicho es que no va a colaborar de ninguna manera. Pero dio un paso más: Milei por primera vez avanza con su sueño autoritario de intervenir una provincia. Viene de nombrar jueces por decreto y gobernar por decreto. Ahora quiere intervenir una provincia donde perdió las elecciones”.

“Milei tal vez no se dio cuenta de la enorme gravedad que tiene amenazar con una intervención federal a una provincia con sus autoridades democráticamente electas”, afirmó Kicillof.

“Le propuse públicamente reunirnos para trabajar en conjunto para abordar este tema. Dejo en claro algo muy importante: el incremento de la violencia está hoy vinculado al narcotráfico. La provincia no produce droga, (la droga) tiene que cruzar fronteras nacionales. Y lo digo con total claridad: Milei es el principal responsable del narcotráfico, por eso es que lo convoqué a una reunión de trabajo donde quiera”, agregó.

Por su parte, anunció que lo denunciará penalmente tras instruir "al asesor de gobierno para que junto con el fiscal de Estado de nuestra provincia formulen una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de delitos contra el orden constitucional de la provincia”.

Qué le dijo Milei a Kicillof

La respuesta de Kicillof viene luego de que el presidente Milei usara su cuenta de X este viernes por la mañana para manifestar la posibilidad de intervenir la provincia de Buenos Aires.

“Gobernador, en primer lugar, quiero señalarle que no se puede trabajar con alguien como usted, que cree que los delincuentes son las víctimas mientras nosotros creemos que los delincuentes son los malos y que el que las hace las paga”, comenzó.

Y agregó: “Su doctrina prodelincuentes con raíces en el pensamiento atroz de (Eugenio) Zaffaroni está en las antípodas de la tolerancia cero de Becker-Giuliani a la que nosotros en Nación suscribimos”.

Luego aseguró que la provincia de Buenos Aires “no puede resolver” el problema de la inseguridad por tener una visión “tan distinta” respecto a la política nacional. “Dado que es un baño de sangre, y nuestra visión sobre cómo afrontar el problema es tan distinta y usted claramente no puede resolverlo (si no pudo administrar un bar menos una provincia), dado que está admitiendo su fracaso, si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia”, sentenció Milei en un pedido para intervenir el distrito.

Finalmente, el mandatario cerró: “Por lo tanto, nos hacemos cargo nosotros, gobernador. Fíjese si le interesa más el bienestar de los bonaerenses o sus intereses políticos personales”.