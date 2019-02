"Fue una reunión cordial, que duró dos horas", precisó Kicillof en declaraciones formuladas esta mañana a radio La Red, en las que relató que, en el encuentro que se desarrolló en su despacho en la Cámara de Diputados, había "felicitado" a los representantes del Fondo por la decisión de entrevistarse con dirigentes opositores, pero que les había dicho que la iniciativa "era un poco tardía".





"Uno de los primeros puntos que planteamos es cómo vamos a llegar a fin de año. El propio Fondo ve riesgos: ve que hay una fragilidad financiera muy grande y que no está garantizado que las corridas que ocurrieron no vuelvan a ocurrir", aseveró el ex titular del Palacio de Hacienda.





En este punto, entendió que existe "una trampa" porque -argumentó- "el Fondo ha decidido unilateralmente, junto con el Gobierno, dar el préstamo más grande de su historia a la Argentina, y dárselo todo al gobierno de Macri", y -continuó- "el problema es que esos dólares se usan para la timba financiera y la fuga de capitales".





Por eso, según relató el exministro, les preguntó a los funcionarios del FMI "si iban a tomar algún recaudo", porque "esos dólares que prestan tienen que ocuparse de que no se vayan para cualquier lado".





Kicillof agregó que les dijo a los integrantes de la misión del Fondo que el acuerdo con el organismo "tendría que haber pasado, antes de firmarse, por el Congreso", y definió a su contenido como "muy malo" porque, "para modificar las variables básicas de la economía, ahora se necesita autorización".





"Este Gobierno ha entregado los instrumentos de la política económica, cosa que de alguna manera ocurre porque le salió todo mal", afirmó en la entrevista, en la que, además, indicó que los representantes del Fondo no lo consultaron por el "plan de gobierno" de su espacio político.





También, Kicillof contó que, cuando intentó poner el foco en cuestiones vinculadas con el empleo, la inflación y los salarios, entre otros temas, el líder de la misión del FMI, el italiano Roberto Cardarelli, le había dicho que, desde el Gobierno, los habían llamado "para estabilizar el tipo de cambio".





En lo referente a cuestiones electorales, al ser consultado sobre la posibilidad de competir como candidato a gobernador bonaerense en octubre próximo, Kicillof no descartó la posibilidad, pero dijo que lo central ahora es "conseguir la unidad" y, luego, "decidir colectivamente las candidaturas".

