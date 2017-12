La Cámara de Diputados tomará juramento el miércoles a los 127 diputados electos en los comicios del 22 de octubre, en una sesión que significará el regreso de legisladores como Graciela Ocaña, aliada de Cambiemos, y el kirchnerista Agustín Rossi, y marcará el debut de otros, como el ex intendente de La Matanza Fernando Espinoza.

En la sesión, prevista para las 11, los diputados confirmarán como presidente de la Cámara baja a Emilio Monzó y definirán el futuro de las tres vicepresidencias.

La disputa estará centrada principalmente en la vicepresidencia primera, hoy en manos José Luis Gioja (FpV-PJ), que el oficialismo reclamará debido a que pudo consolidar su mayoría con más de un centenar de bancas, y que el kirchnerismo buscará retener.

Tras los comicios de octubre, el interbloque Cambiemos se consolidará desde el 10 de diciembre como primera fuerza en Diputados, con 108 escaños propios, a una veintena del quórum propio de 129 miembros. Esta situación le permitirá reclamar la presidencia de al menos cuatro comisiones claves.

Esas comisiones son la de Energía (hoy acéfala debido a que su ex presidente Julio de Vido está preso), Previsión Social, que preside la massista Mirta Tundis y que tendrá que encarar la discusión central de la reforma previsional, y la de Comunicaciones, hoy encabezada por el cordobés Juan Brugge, donde se debatirá la nueva ley de medios.

El Frente para la Victoria continuará como segunda fuerza con 65 bancas (cuatro menos que las actuales) y estará encabezada por Agustín Rossi, que deberá contener a algunos de los diputados electos que vacilan entre integrarse al FpV-PJ o suscribir al bloque Justicialista.

Hasta el momento, el interbloque UNA (massistas, delasotistas, dasnevistas, moyanistas y provinciales neuquinos) avisora un futuro incierto, ya que se reducirá de 37 a 27 integrantes, ya sin la presencia de su líder Sergio Massa, que concluyó su mandato.

En tanto, el bloque Justicialista, que se llamaría Peronismo Federal, pasará de 17 a 25 integrantes, donde confluirán los peronistas pampeanos, jujeños, salteños, enterrianos, riojanos, mendocinos y algunos bonaerenses, y sería conducido por el salteño Pablo Kosiner.

Por su parte, el Movimiento Evita reducirá de 5 a 4 sus integrantes y Libres del Sur pasará de 3 miembros a 1, ya que sólo se mantendrá en su banca la diputada Victoria Donda, con mandato hasta 2019.

Entre las figuras que vuelven a ser parte de la Cámara baja se destacan Graciela Ocaña (Confianza Pública), que integrará el interbloque Cambiemos, así como el polémico Fernando Iglesias, que saltará de la Coalición Cívica al bloque del PRO.

Regresan a la Cámara baja Martín Lousteau y la radical Carla Carrizo (formarán un bloque UCR-Evolución, que no se sumará a Cambiemos), además de reconocidas figuras políticas como el ex gobernador Daniel Scioli y el dirigente del Frente de Izquierda Nicolás del Caño, esta vez representando a Buenos Aires y no a Mendoza. También retorna el ex radical Leopoldo Moreau (integrará el bloque que liderará Rossi).

Operativo debut

Entre los que debutan como diputados se encuentran el ex ministro de la Producción santafesino, Luis Contigiani (Frente Progresista), Marcela Campagnoli (hermana del fiscal José Campagnoli), la ex legisladora porteña Paula Oliveto Lago, el ex intendente porteño Facundo Suárez Lastra (UCR), la radical chaqueña Aída Ayala. En el bloque FpV-PJ debutan Espinoza, Hugo Yasky (titular de una de las CTA), la economista Fernanda Vallejos y el ex ministro de Educación Daniel Filmus.

En la misma situación se encuentran la ex gobernadora de Santiago del Estero Claudia Abdala Ledesma (esposa del mandatario electo Gerardo Zamora) y la actual vicepresidenta primera de la Legislatura porteña, la macrista Carmen Polledo.

Renuevan sus bancas Elisa Carrió (CC), el macrista cordobés Héctor Baldassi, el santafesino Luciano Laspina (PRO) y los radicales Gabriela Burgos (UCR-Jujuy), Diego Mestre (UCR-Córdoba) y el mendocino Luis Petri, además de los massistas Felipe Solá y Mirta Tundis y la rionegrina del FpV-PJ María Emilia Soria, entre otros.

Si bien los diputados asumen formalmente sus funciones a partir del 10 de diciembre, la nueva conformación de la Cámara baja se verá plasmada en la primera sesión prevista para el 13 de diciembre.