Juntos por el Cambio se reúne el miércoles para fijar "posiciones claras"

Miguel Pichetto, ex senador nacional y ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio (JxC), anunció ayer que la coalición opositora se reunirá el miércoles próximo para "fijar posiciones claras" en varios temas y consideró que el ex presidente Mauricio Macri "tiene un liderazgo elaborado en la sociedad", que no se puede negar, como tampoco "se puede negar el liderazgo de Cristina Kirchner en el Frente de Todos (FdT) y en el gobierno".

Pichetto confirmó que el miércoles se reunirá la "representación de los tres partidos", en referencia al PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica (CC), socios en Juntos por el Cambio.

Pichetto dijo que, en ese marco, van a "fijar posiciones que sean claras en la sociedad y expresen la voluntad de los argentinos" que los votaron, pero supeditó la presencia de Macri a que vuelva a tiempo de un viaje que hará a Guatemala.

También explicó que estuvo "como invitado" en la reunión de la mesa chica del PRO con el ex primera mandatario, la semana pasada, y confió que "se habló de la necesidad de no dividirse" y de "no producir fisuras que debiliten la defensa" de sus "ideas en la sociedad argentina".

Entre los desafíos de la alianza, puso en primer lugar "salir del modo gobierno, en el que el presidente siempre tiene un poder superior", y mejorar "las decisiones democráticas de la coalición".

En tanto, el titular del bloque de senadores nacionales de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, afirmó que su partido, el radicalismo, "tiene el desafío de construir liderazgos" dentro de la coalición que gobernó el país hasta el 10 de diciembre pasado.

"La UCR tiene gobernadores, ex mandatarios provinciales y dirigentes valiosos en condiciones de liderar este proceso colectivo", dijo el legislador formoseño.

Paralelamente, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, consideró que es "muy temprano" para hablar de candidaturas presidenciales de referentes de JxC, como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.