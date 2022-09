Juntos por el Cambio Santa Fe posterga las definiciones electorales

Mientras el debate sobre el frente de frentes atraviesa a todo el campo no peronista, Juntos por el Cambio (JxC) Santa Fe postergó su reunión de mesa provincial, convocada para hoy . La idea es darles mayor tiempo a los partidos para cocinar una definición que nadie quiere comer cruda.

“Fue una cuestión de agenda, algunos dirigentes no estaban y no pudimos organizar la previa. No hay ningún problema político” aseguraron desde la mesa chica de la alianza.