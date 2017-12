Axel Kicillof, exministro de Economía durante el último gobierno de Cristina Kirchner, dijo que Julio De Vido es "un preso político" y cuestionó que al exministro de Planificación se le haya aplicado prisión preventiva.

"¿De Vido está preso porque era ministro de un gobierno nacional y popular?", preguntó Luis Novaresio en A24, luego de que Kicillof denunciara que hay una "persecución política" hacia los ex funcionarios "de una naturaleza distinta".

"Por las mismas acusaciones, si fuera macrista no estaría preso. Así que sí, tengo que concluir que sí, es un preso político", respondió el diputado. Y sostuvo: "El gobierno dijo que quiere ver resultados, apura a la justicia y la justicia reacciona así".





Para Kicillof, la administración de Macri "está quebrando la regla de la Constitución para hacer algo que le sirve políticamente". En ese marco señaló que el Presidente "no se expresó en contra de poner preso a alguien sin proceso" y advirtió: "Esto le puede pasar a cualquier y es grave. A él le puede pasar, por lo mismos motivos lo pueden poner preso a Macri mañana".

El pasado 17 de noviembre, con motivo del Día del Militante, dirigentes cercanos a la ex presidente Cristina Kirchner concurrieron a los penales de Ezeiza y de Marcos Paz para visitar al ex vicepresidente Amado Boudou y al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido. Kicillof no asistió.

"Yo estaba en una reunión", dijo y ratificó su posición: "Creemos que De Vido y Amado están presos mal, independientemente de cómo se resuelven las causas. Es cualquier cosa lo que han hecho. El tipo que cometió un acto de corrupción o un delito tiene que ir preso, pero hay que probarlo, porque en la Argentina rige el debido proceso y la presunción de inocencia".