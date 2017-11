Julio De Vido cuestionó a Cristina por no haberlo defendido

El detenido ex ministro de Planificación del kirchnerismo Julio de Vido cuestionó ayer la actitud de la ex presidenta Cristina Fernández de manifestar que "no" ponía "las manos en el fuego" por "nadie", y consideró que "nada se quema, sólo desilusiona y a veces mucho".

En una carta titulada "La mano en el fuego", el diputado advirtió que en la Argentina "el Estado de derecho está roto o simplemente no existe" y, al denunciar que está preso en dos causas "sin juicio ni condena previa", habló de "hipócritas de uno y otro lado".

Además, volvió a manifestarse inocente en los casos por presunta corrupción en la compra de gas licuado y el desvío de fondos en la mina de Río Turbio, y aseguró: "Estoy detenido sin juicio previo en dos causas por delitos que no están probados".

El pasado 11 de octubre, la ex jefa de Estado fue consultada sobre si ponía las manos en el fuego por su ex ministro, y respondió: "Las manos en el fuego no las pongo ni por De Vido ni por nadie. Las manos en el fuego, por mí y por mis hijos, por nadie más".

De Vido recordó cuando la ex mandataria le quitó su apoyo: "Días anteriores a mi arbitrario e ilegal pedido de detención ocurrió algo que sin duda alguna tuvo una particular influencia en los medios, y no dudo que también en el Congreso, fue cuando alguien dijo al ser consultado de mi gestión que no ponía las manos en el fuego por nadie salvo por su entorno familiar íntimo; todo muy simultáneo; todo muy coincidente; demasiado explícito".

"En realidad yo no conozco a nadie que ponga las manos en el fuego y no se queme", refirió luego, y consideró que "resulta difícil explicar tanta unidad, directa o indirecta, activa o pasiva" respecto a su desafuero, y apuntó: "La gente no come vidrio, la historia nos dirá qué pasó".

En otro tramo del escrito, el ex ministro apuntó: "Estoy detenido sin juicio previo en dos causas por delitos que no están probados, y de los que nunca pude haber sido el actor por falta de acción; es decir que con las misiones y funciones que me atribuía la ley, aunque se hubieran cometido, yo nunca los hubiera podido cometer".

"En la Argentina el Estado de derecho está roto o simplemente no existe y los hipócritas de uno y otro lado miran para el costado. Si no, pregúntenmelo a mí", alertó.

Además, destacó que está "preso sin juicio ni condena", y retrucó: "Esto fue así para eliminarme del Congreso como diputado más allá del lamentable circo mediático judicial impulsado por el Poder Ejecutivo en una sesión donde increíblemente no hubo ningún voto a mi favor".

"No se trataba de absolverme ni tampoco votar a favor o contra mis fueros, que por otra parte, fueron violados sistemáticamente durante 20 meses sin que jamás interpusiera ninguna cuestión de privilegio en el recinto", señaló.

En tanto, denunció el "avasallamiento de la soberanía popular" al considerar que se realizó "la condena a un ciudadano de la República a injusta presión en dos pedidos de desafuero, claramente reñidos con las más elementales normas del derecho".

Como conclusión, sentenció: "Si quieren saber dónde estoy: estoy donde estuve siempre, al lado de (el fallecido ex presidente) Néstor Kirchner, quien continuó y profundizó la obra de (el ex mandatario) Juan Perón. Aquí estoy y estaré hasta el fin de mis días. Aquí estoy, seguro no me quemaré las manos".