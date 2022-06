En en esta entrevista con La Capital la ex directora ejecutiva del think tank Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) destaca la diversidad de la alianza, señala qué diferencia a Larreta de Mauricio Macri y Patricia Bullrich y cuestiona el “pensamiento mágico” que propalan ciertos dirigentes políticos.

—Vienen reuniéndose con distintos círculos empresarios, ¿Qué ideas surgen de esos intercambios?

—Buscamos transmitir dos grandes conceptos. Uno es la importancia de la unidad de Juntos por el Cambio. El otro, que resulta fundamental que haya un plan de transformación de la Argentina compartido que pueda ser presentado y discutido en sociedad y que tenga visiones compartidas del país en temas prioritarios.

—¿Perciben en el conjunto de las élites una falta de ideas de cómo salir del estancamiento?

—En un país que tiene esta sensación de pantano del que no podemos salir, donde tenemos esa sensación de desencanto y frustración tan profunda, es importante tener una mirada compartida y esperanzadora de futuro. Confío en la sociedad argentina, tenemos una enorme fortaleza y podemos construir un plan con una visión de futuro que nos entusiasme.

—¿Cuáles son los pilares de ese plan?

—No hay ningún dirigente de Juntos por el Cambio que no ponga sobre la mesa que una prioridad de corto plazo es lograr la estabilidad macroeconómica, y que ante la improvisación que muestra hoy el gobierno nacional necesitamos un sendero de estabilidad y previsibilidad. Eso es precondición para poder crecer, para volver a crear empleo, para hacer crecer las exportaciones, y eso requiere varias transformaciones. En sus últimas presentaciones, Horacio Rodríguez Larreta hizo bastante énfasis en algunas. Para mí es central la transformación del sistema previsional. No sólo por el impacto presupuestario, sino porque de los 12, 13 puntos del PBI que dedicamos al sistema previsional más de la mitad se va en regímenes de excepción. Tenemos un sistema con muchos privilegios.

Julia Pomares 2.jpg

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

—¿Hay posibilidad de acuerdo en Juntos por el Cambio sobre lo que hay que hacer en caso de volver al gobierno en 2023, teniendo en cuenta las diferentes miradas?

—Absolutamente. Es la primera vez que una coalición que deja el gobierno sigue unida, que acordó buenas prácticas para poder funcionar. Esta semana tuvimos un hecho importante: junto a otros espacios opositores Juntos por el Cambio pudo poner sobre la mesa un tema vinculado a la transparencia institucional como la boleta única, y eso se logró porque hay una mirada compartida en términos de una agenda de calidad institucional. Obviamente, hay diversidad de matices y énfasis que hacen al pluralismo y la riqueza que tiene Juntos por el Cambio en su dirigencia.

—Hablando de la dirigencia del PRO en particular, ¿Qué distingue a Larreta de Macri, Bullrich o Vidal?

—Un tema importante en la discusión es no solamente qué tenemos que hacer, sino cómo. Horacio Rodríguez Larreta le da un énfasis muy particular a la necesidad de construir un acuerdo. amplio. Él habla figurativamente del 70%, pero lo que busca mostrar es dos cosas: que no buscamos unanimidad de todo el espectro político, y que lo que te alcanza para ganar una elección no es lo que necesitás para avanzar con las transformaciones que la Argentina requiere. Es algo que en Argentina todavía no probamos, siempre hemos tenido coaliciones acotadas.

—Más allá del porcentaje, ¿Piensan en ese acuerdo antes o después de las elecciones?

—Se verá después cómo se den después las mecánicas y las articulaciones específicas, pero más allá de que haya alternancia necesitamos un rumbo sostenido, porque las transformaciones que la Argentina necesita llevan tiempo.

—¿Sectores del kirchnerismo o del peronismo pueden ser parte de ese acuerdo?

—Eso llegará en su momento. Lo importante es transmitir la idea de que tiene que haber acuerdos amplios, más allá de la coyuntura. Insisto, necesitamos un rumbo, una visión clara, dejar de lado la improvisación que estamos viendo hoy del gobierno nacional.

Julia Pomares 3.jpg

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

—En algún momento a de la Rúa y a Macri la jefatura de gobierno porteño les sirvió de trampolín a la presidencia. En un momento donde se habla tanto de federalismo y distribución de recursos entre la ciudad y las provincias, ¿Le juega en contra a Larreta?

—La distribución de recursos y la concepción tan unitaria del poder las puso sobre la mesa Néstor Kirchner cuando fue presidente. Horacio tiene una visión muy profunda del nuevo contrato federal que necesita la Argentina. Un futuro donde la Argentina tenga la psobilidad de definir su desarrollo productivo desde las regiones.

—¿La Ciudad Autónoma de Buenos Aires está dispuesta a ceder recursos en favor de las provincias?

—La ciudad está en un proceso de discusión que llegó a la Corte Suprema sobre la distribución de recursos a partir de una decisión unilateral, arbitraria e inconstitucional que llevó adelante el gobierno de Alberto Fernández (nota: se refiere al decreto que dio marcha con la suba de coparticipación a Caba que había establecido Mauricio Macri por el traspaso de la policía) y estamos esperando la resolución de la Corte. Más allá de este caso tan importante, que afecta no solamente a quienes vivimos en la ciudad, sino también a quienes trabajan en ella y la visitan, estamos profundamente convencidos de que hay que dar discusiones sobre cómo se distribuyen los recursos y cómo logramos tener estándares mínimos de calidad de los servicios públicos, independientemente de donde hayas nacido. Eso debería ser un punto central para cualquier gestión y es muy distinto a lo que está haciendo el actual gobierno.

—En Brasil, Chile y Colombia se ve que derechas radicales desplazan a las centroderechas instaladas, ¿temen que eso pueda suceder en la Argentina, con la figura de Milei?

—Hay algo de tendencia regional, y también está sucediendo fuera de América Latina. La pandemia profundizó el malestar que ya venía desde antes, sobre todo porque la pandemia profundizó la desigualdad, no sólo entre los Estados sino al interior de los países. El crecimiento del sentimiento antipolítico, del pensamiento mágico de ciertos líderes que dicen que de la noche a la mañana se pueden cambiar los problemas es un problema. Además, vemos los resultados nefastos que pueden llegar a tener. La manera de dar respuesta a eso es construir una mirada de futuro que nos haga sentir que mañana vamos a estar mejor que hoy. Perdimos esa sensación y es muy necesaria.

—A poco de asumir, la aprobación de Boric cayó rápidamente, ¿Se deben hacer las reformas rápido porque sino el capital político se licúa?

—Se está viendo que la luna de miel, ese tiempo que tienen los presidentes cuando asumen, donde tienen un alto apoyo político y suelen concentrarse en la agenda de prioridades, se está acortando. Esto tiene que ver con que las demandas y las expectativas son cada vez más inmediatas. Eso hace mucho más difícil la gestión. Además, los problemas son mucho más complejos. Por ejemplo, la crisis climática requiere una coordinación entre países y ciudades y capacidades técnicas que llevan tiempo. Esto está afectando a las democracias en el mundo y hace pensar que las transformaciones hay que tenerlas muy claras desde antes. Ese es el trabajo que estamos haciendo: pensar ese plan y esas metas para lograr que los cambios se inicien lo antes posible.