Luis Juez, aliado de Cambiemos, le pidió a la dirigencia política argentina que se comprometa con la investigación de la corrupción que dispararon los cuadernos de Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, la mano derecha del exministro kirchnerista Julio De Vido.

"Macri sabe que conmigo se compró un quilombo, la historia de mi vida muestra que si yo veo un caso de corrupción me tomo el palo y me voy", aseguró el dirigente cordobés anoche en el programa "Debo decir", que se emite por América, consultado sobre si podía haber ramificaciones de la trama de la corrupción en el gobierno actual.

Luis Juez en Debo Decir

Juez también pidió que se profundice la investigación sobre los aportes "truchos" de campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. "La Justicia va a tener que aclararlo, porque es horrible", disparó el dirigente y agregó: "Me quedó con que la política no se está haciendo cargo de este quilombo, se están haciendo los boludos y si en este caso la política no se compromete para que se esclarezca esto va a quedar como una causa como tantas obras que tiene el Poder Judicial".

Consultado sobre la declaración como arrepentido de Angelo Calcaterra, primo del presidente Macri, Juez señaló: "La corrupción existió siempre y le kirchnerismo la perfeccionó, y todos estos empresarios hicieron obra pública con sobreprecio y se hicieron infinitamente ricos con la plata de los argentinos".