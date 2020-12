Juego clandestino: en el Senado reciben mañana a las 11 a los fiscales del caso Traferri

Las audiencias en cuestión acaban de porstergarse por un motivo de peso: la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado provincial comunicó formalmente que convoca a los dos fiscales a presentar la evidencia que dicen disponer contra el legislador sanlorencino, lo que hicieron para que le levanten la inmunidad de sus fueros de modo de imputarlo en una audiencia.

Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery ya adelantaron que consideran a Traferri organizador de una red de juego ilegal y por esa razón solicitaron su desafuero al Senado para afectarlo a un proceso penal. Lo que consideran es que la asociación ilícita comenzó al menos el 24 de abril de 2017 con una reunión en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y que los contactos entre Peiti y Traferri son reiterados y no, como sostiene el senador, porque el empresario le proponía un proyecto de ley sobre instalación de máquinas de juego en los locales de la Lotería de Santa Fe.

¿Por qué se detallarían los delitos atribuidos a Traferri sin que él esté en la sala de audiencias dado que no se tramitó su desafuero? Porque la explicación de la asociación ilícita, según fuentes judiciales, exige la exposición de los roles que cumplían sus miembros. Para imputarle el rol a Serjal también deberán detallarse los hechos que en esa estructura se le adjudican al senador.

Algo semejante ocurrió el 31 de julio pasado. Ese día los fiscales imputaron a Peiti por comandar un circuito de juego clandestino. Pero en esa audiencia se detalló el modo en que Serjal y el ex fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad daban cobertura institucional a cambio de dinero a ese emprendedor de casinos clandestinos ligado a una banda dedicada a cometer extorsiones. Una semana después Serjal y Ponce Asahad fueron imputados y una jueza les dictó prisión preventiva.

Traferri fue mencionado de forma abundante por Ponce Asahad hace dos semanas en una audiencia en la que sostuvo que el legislador por el departamento San Lorenzo fue el organizador de la estructura que conectó al capitalista de juego Peiti con Serjal y con él mismo. Según dijo este mecanismo de recaudación aportaba al financiamiento ilegal de la política. Mañana los fiscales presentarán otra evidencia.

"Estoy seguro que ni usted ni ninguno de nosotros vamos a ver celeridad en los procedimientos en la Legislatura con gente de allí que están involucradas en esta investigación. No creo que pidan desafueros que tendrían que hacer los señores fiscales. Y si lo hacen les van a dar 500 mil vueltas. No creo que convoquen a una Asamblea Legislativa con la rapidez que convocaron para remover a este ex fiscal. ¿Por qué? Porque hay una pata política fortísima en esta investigación. Y no viene de ahora", dijo Ponce Asahad.

En la audiencia donde reimputarán a Serjal también ocurrirá lo mismo con Nelson Ugolini, empleado del MPA, acusado de filtrar información desde la fiscalía hacia Leonardo Peiti. La jueza a cargo será Eleonora Verón. En apariencia las audiencias aplazadas se realizarán el viernes.