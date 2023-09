En la calle noto que hacía mucho tiempo que una elección municipal no generaba entusiasmo. Creo que la gente visualiza que hay cosas importantes en juego. Y al cambio que ya se veía necesario en Rosario después de tantos años de un mismo color político se le suman los aires de cambio en términos generales. La ventaja que tenemos en Rosario es que ese grito desesperado de la sociedad a la política diciéndole que esta manera de hacer las cosas no funciona más tiene en la ciudad una alternativa democrática y de profundización de la democracia, en vez de una salida autoritaria. Ahí hay un valor extra, que permite que en Rosario ese descontento tenga una salida hacia adelante y no hacia atrás.

Tienen reuniones desde referentes de la zonas más castigadas hasta los líderes empresarios de la ciudad, ¿cuáles son las demandas que atraviesan a los distintos sectores? ¿Qué les piden?

Hay dos cosas que hoy son transversales a todos los sectores sociales, desde el barrio que no tiene agua hasta el presidente de la Bolsa de Comercio. Uno es la seguridad: con los niveles de violencia que tiene Rosario ningún proyecto de vida es posible y sustentable. El otro es el reclamo de la sociedad a la política a que dejemos atrás las mezquindades y las banderas partidarias y nos aboquemos a resolver los problemas. Creo que la política no entiende este mensaje, que es la responsable de las deudas que tiene esta democracia, que no se puede mirar para otro lado y que hay que cambiar la forma de hacer las cosas. Venimos a proponer una nueva generación política que no tiene miedo de decir cuáles son las deudas que tiene la política, porque si no reconocés las deudas no las podés saldar. Es muy difícil que logremos movilizar a la gente para que vuelva a creer si la invitamos a defender este presente, de sufrimiento, de dolor y de administración de la escasez. En cambio, si uno propone no defender este presente sino ir por lo que falta vamos a tener muchas más chances de recomponer ese vínculo entre la sociedad y la política que está totalmente roto. Por eso vengo insistiendo con que en Rosario tenemos la oportunidad de ir a votar no por el miedo de lo que podemos perder, sino por la ilusión de lo que podemos ganar. Tener cosas para ganar en una elección no es para nada menor.

¿Tienen definido cuáles serían las primeras medidas de gobierno?

La semana pasada presentamos un plan de gobierno con 80 políticas públicas, divididas en seis ejes estratégicos que podemos tomar desde Rosario. Es decir, que no necesitamos de otros estamentos del Estado. Esto es importante porque uno escucha permanentemente decir al intendente que todo depende de otro, algo muy grave a mi entender en términos políticos. Estas políticas están pensadas para construir una ciudad sin miedo. Desde las más estrictamente sobre seguridad, en términos de las áreas de control o el ir por la ruta del dinero narco, hasta recuperar la noche y la cultura, con instrumentos bien concretos y también con proyectos ambiciosos pero realizables como el Rosario Arena. Tienen que ver con construir una ciudad segura, que se relaciona con que la policía haga bien su trabajo y se reprima el delito, pero también con que la ciudad vuelva a llenarse de vida, de gente, de movimiento, de inversión. La ciudad se va apagando y nadie está generando políticas para ir contra eso. Tiene que haber una política integral de corto, mediano y largo plazo. En el debate anuncié que la primera medida que voy a tomar es trasladar el despacho del intendente a los distritos. No voy a gobernar desde el Palacio de los Leones, desde el centro de la ciudad. Es un claro mensaje de que llegó el momento de cambiar las prioridades. Por otro lado, el primer día de gobierno voy a firmar el acta de constitución de la empresa de desarrollo urbano. Es una empresa para motorizar junto al sector privado la inversión y la construcción de viviendas. Hace 30 años que no crece la cantidad de habitantes de Rosario. Este es un punto de unión con todo el sector de la construcción, que necesita otro tipo de política para garantizar el acceso a la tierra y democratizar la inversión, para que más empresas puedan participar del mercado. Ese tipo de instrumentos muestran cómo queremos gobernar: desburocratizando al Estado, generando un Estado mucho más ágil, más dinámico y más involucrado con la vida de la ciudad. Estamos convencidos de que con el Estado que hoy tenemos no podemos operar en la realidad, entonces tenemos que generar nuevos nuevos instrumentos. Otra medida urgente es un shock de inversión en el transporte. Necesitamos mejorar la frecuencia, hay barrios enteros en donde a las 7 de la tarde deja de pasar el colectivo. Esto es muy sintomático: antes de Javkin el colectivo y la basura, si bien había mucho para mejorar, mal que mal funcionaban. Ahora lo poco que funcionaba dejó de funcionar. Esto marca la profundidad de la crisis en que vivimos, que se suma a la violencia y la crisis económica.

image.png

Foto: Silvina Salinas / La Capital

¿Qué le diría a un votante que está disconforme con la gestión de Javkin y que quiere un cambio, pero no termina de verlo como intendente? ¿Cómo lo convencería?

Le diría dos cosas. Por un lado, que podemos hacer en Rosario un gobierno que termine con la grieta. Hace por lo menos diez años que en la Argentina estamos discutiendo las mismas cosas, de la misma forma y con los mismos resultados y el intendente se subió a la grieta e hizo campaña con Bullrich. La verdad es que a mí la gente no me pregunta por qué Javkin se fue con Bullrich, sino por qué no andan el colectivo y la basura. Con esta experiencia que estamos haciendo con fuerzas de Rosario y para Rosario estamos aportando a la Argentina una respuesta para salir del laberinto en el cual estamos. Por el otro lado, hace diez años nos propusimos construir una alternativa política para Rosario. Creamos un partido nuevo cuando todos nos decían que era imposible y lo logramos. Tenemos una capacidad de planificar objetivos de largo plazo y trabajar sin descanso para cumplirlos. Cuando uno se pone un horizonte y sabe hacia dónde va tiene la capacidad de que la coyuntura juegue a favor de sus planes. Eso es lo que necesita Rosario. Tenemos una gran experiencia en planificar y materializar ideas. Al contrario de lo que se piensa, si algo nos caracteriza es poder construir con muy pocos elementos grandes cosas. Fundamos dos escuelas sin ser ni siquiera concejales y ya llevan diez años. Este tipo de experiencia en gestión asociativa, que no es dentro del Estado, expresa una capacidad de gestión mayor a la política tradicional, que está acostumbrada a manejar un montón de recursos y a no conducirlos. Escucho al intendente decir que no tiene recursos cuando tiene un municipio con un presupuesto enorme, con una gran capacidad instalada en términos de equipamiento, de infraestructura, de trabajadores. Acá lo que hace falta es conducción, un liderazgo que pueda mirar el futuro y que sepa dónde ir, que motive a sus propios trabajadores y funcionarios en la tarea cotidiana. Estamos preparados para eso, tenemos cuadros técnicos y políticos y fundamentalmente tenemos la experiencia de haber hecho con muy poquitos recursos grandes grandes cosas. Si ponemos al Estado municipal bajo esa lógica no hay problema que no tenga una solución posible. La política tradicional a cada problema le busca una excusa o un responsable. Nosotros a cada problema intentamos inventar una solución posible, no importa si nos corresponde. Para nosotros los problemas no tienen jurisdicción. Los problemas estallan en la vida de la gente, entonces cualquier problema que tenga un rosarino o una rosarina va a ser mi problema y voy a intentar generar desde el Estado instrumentos para resolver ese problema. Desde el acceso a la vivienda, que es una cuestión estrictamente municipal y sobre la cual ninguno de los últimos gobiernos hizo absolutamente nada, y que va a ser un eje central de mi gobierno, hasta el acceso a los alimentos, donde venimos demostrando una experiencia de producción de alimentos donde podemos bajar los costos en un momento con una inflación de 140 por ciento. La inflación no es un problema municipal, pero sí puede tener una solución municipal. Ahí hay un cambio en la lógica de construcción política.

En las últimas semanas vienen denunciando una serie de fake news en su contra, ¿Javkin violó el acuerdo que habían firmado para tener una campaña limpia?

Todo el tiempo hice una campaña donde no me encargué de hablar de lo que no hizo el intendente, sino de lo que voy a hacer yo. No le tengo que explicar a la gente lo mal que está la ciudad, la gente lo sabe. Yo me encargué de decir cómo vamos a resolver los problemas. Javkin hizo todo lo contrario: ante la incapacidad de resolver los problemas intentó meter la la grieta y generar fantasmas para tratar de asustar al electorado. La verdad es que la gente ya perdió el miedo, nos conoce desde hace mucho tiempo y por eso no funciona la estrategia que él usó. Sí me parece grave que por acción u omisión se dejen pasar determinadas cosas. En política no todo vale con tal de sacar un voto más. No se lo adjudico personalmente a él, pero sí a gente de su equipo que está dispuesta a jugar incluso con la paz social con tal de no perder el poder. No hay nada más peligroso que un político a punto de perder sus privilegios y perder el poder. La situación que viven la Argentina y Rosario no están para jugar con esas cosas. Discutamos ideas, proyectos, ideología o lo que querramos, pero a una sociedad como la rosarina, que ya está asqueada por la violencia y las divisiones, sumarle más odio y resentimiento es lo contrario a lo que la gente está buscando. El agitar fantasmas y la grieta no tienen sentido y además es una discusión que quedó vieja. Ahí hay una diferencia de estilos de cómo estamos encarando la campaña: nosotros con una propuesta de futuro y él con una propuesta de pasado. Eso en el debate quedó más que claro.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjuanmonteverde%2Fstatus%2F1697629732420882872&partner=&hide_thread=false En 10 días tenemos que tomar una decisión en Rosario, y hay solo dos opciones. Dejamos las cosas como están por cuatro años más. O damos vuelta la página, miramos al futuro, y cambiamos el miedo por esperanza. pic.twitter.com/AVj8cb9tzm — Juan Monteverde (@juanmonteverde) September 1, 2023

En el debate Javkin permanentemente buscó asociarlo al peronismo. Ahora bien, ¿formar parte del esquema de Juntos Avancemos no es una mochila en un momento donde el peronismo está tan golpeado?

Lo que nosotros hicimos fue recuperar la capacidad de invención e imaginación política. Con las herramientas que el sistema electoral nos ofrece, la ley de primarias abiertas y la ley de boleta única, que encima la inventó Javkin, logramos crear un espacio que no existía. Un espacio que traspasó las fronteras partidarias, que dejó a un lado las mezquindades y escuchó el reclamo de la sociedad. Lo que en el fondo le molesta a Javkin es que él no esperaba tenerme ahí sentado, él esperaba otro candidato. Pero la gente me puso ahí y entonces no sabe cómo enfrentarme, porque hace mucho que la política viene haciendo negocios con la grieta. Entonces, cuando aparece un actor por fuera de la grieta, no sabe cómo interpretarlo y construye un fantasma para poder discutir con él. Los dirigentes de la política tradicional tiene que entender que las etiquetas que usan para discutir no sirven más y la gente los va a terminar dejando a un lado. En esta elección nosotros no representamos ni a la izquierda ni a la derecha, ni al peronismo ni al antiperonismo. Estamos expresando a toda la gente que la política dejó de escuchar hace mucho tiempo y que seguramente piensa muy distinto entre sí. Ahora, si la sociedad es plural, heterogénea y diversa, ¿por qué los instrumentos políticos tienen que ser monocromáticos y cerrados? Yo quiero construir instrumentos políticos tan heterogéneos como la sociedad, donde en muchas cosas pensemos diferente pero donde haya ciertos pilares de principios y valores compartidos. Javkin es un claro representante de la idea de casta política. En el primer “que se vayan todos”, el del 2001, ya era concejal. Después fue diputado provincial, diputado nacional, secretario de Fein, volvió a ser concejal y después intendente. Es mucho tiempo ocupando cargos públicos, alguna responsabilidad en esta crisis tiene. No solamente en términos de la basura y el colectivo, que son su responsabilidad, sino también en términos del sistema político que tenemos. Nosotros somos la expresión de lo contrario, de una generación nacida y criada en democracia, que comparte con la sociedad la idea que o cambia la política o no va a cambiar nada. Rosario tiene todo para salir adelante: por los puertos de la ciudad sale el 80% de la exportación de Argentina, tiene un nivel de innovación científico-tecnológica enorme, tiene en su área metropolitana un complejo industrial de los más grandes del país, y tiene un conglomerado gigante de organizaciones de la sociedad civil. O sea, tiene una energía social y económica enorme, el problema es netamente político. Hace diez años que los políticos perdieron el rumbo, por eso yo insisto tanto con la idea de planificar. Si planificamos podemos unir toda esa energía dispersa y salir adelante.

Hablando de la ola de cambio y que podría darse también en el plano provincial, ¿cómo se imagina gobernando Rosario con Pullaro como gobernador?

Por nuestra propia práctica política, por no haber nacido en una oficina estatal sino por venir de la militancia social y del trabajo solidario en los barrios, siempre tuvimos la característica que tuvimos que hablar con todos. Necesitábamos resolver los problemas, que la ayuda llegue y para eso había que había que hablar con todos. Tenemos muchos vínculos con distintos actores de la política, muy diferentes entre sí. Tenemos una capacidad de diálogo importante con el que piensa distinto. Eso es más importante que el hecho de que sea de tu mismo partido, que es la única esperanza y lo único que puede decir Javkin en términos de campaña política. Me parece un error garrafal decir que Rosario no es la que tiene que cambiar, sino que lo que tiene que cambiar son los otros. Es no asumir ninguna parte de la responsabilidad, sino plantear que la sociedad está equivocada, que votó mal y que si el resto se acomoda va tener la oportunidad de hacer las cosas como debería. Hay un dato objetivo de la historia de la ciudad: los mejores años de Rosario fueron cuando la ciudad tenía al gobierno nacional y al gobierno provincial en contra. Todas las políticas que hoy son recordadas del socialismo, como la apertura al río y la red de atención primaria de la salud, fueron durante los noventa, cuando gobernaban Reutemann y Menem. Rosario es un ejemplo de que si vos sabés adónde ir podés pelear los recursos para tener lo que la ciudad merece. Nosotros vamos a hacer un cambio de actitud y vamos a plantarnos frente a quien sea el próximo gobernador y el próximo presidente. Si algo demostré en todo este tiempo es que no me falta coraje para pelear ni capacidad para dialogar. Por eso decíamos que para construir una Rosario sin miedo hace falta una nueva fuerza potente y plural, un plan y la valentía para llevarlo adelante. De parte de nuestro gobierno siempre voy a estar para defender a la gente ante cualquier problema. Ahí hay un grito de la sociedad que es clave. Cuando fui a Brasil a la elección de Lula algunos dirigentes del Partido de los Trabajadores me decían que mucha gente decía que si Lula se presentaba iban a votar a Lula pero si no se presentaba iban a votar a Bolsonaro. ¿Cómo se explica esa lógica? Decían “o tengo un político que me defienda o dejenme que me defienda yo solo”. Esa lógica de razonamiento se puede aplicar hoy a Argentin: dame un político en serio que me defienda o no me des a ningún político y dame la libertad absoluta para que me defienda, dame un buen Estado no me des ningún Estado, dame una buena policía o dejame que yo me arme. Ahí hay una racionalidad en términos del simulacro que se volvieron en los últimos tiempos la política, el Estado y el poder. Es todo un “como si”, anuncios que no se cumplen, medidas que no funcionan, problemas que nunca se terminan de abordar. Tenemos que llenar este vacío con proyectos democráticos, con políticos que se planten, con un Estado eficiente, que resuelva los problemas y no los esconda debajo de la alfombra. Ese es el desafío de la democracia.

image.png

Foto: Silvina Salinas / La Capital

Le hago la pregunta de moda: en un eventual balotaje entre Bullrich y Milei, ¿a quién votaría?

El gran aporte que tenemos para hacer, real y concreto, a esta encrucijada democrática en que nos encontramos en Argentina, es que un proyecto de nuestras características gane Rosario. No existe en ningún otro lugar del país un instrumento como Rosario sin miedo. Por eso, mi deber como el candidato de este espacio es proteger la construcción de Rosario de cualquier otra división. Sería muy irresponsable de mi parte posicionarme en esa disyuntiva porque no se sabe cuál va a ser. En cualquier hipótesis hay que ganar Rosario, construir escenarios ganadores a nivel nacional y nuestra responsabilidad es demostrar que a esta democracia bloqueada se la desbloquea por abajo y con proyectos democráticos y no con proyectos autoritarios.