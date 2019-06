El senador nacional del PJ, José Mayans, dijo esta mañana que se sintió "traicionado" por la decisión de Miguel Pichetto de sumarse a la fórmula presidencial de Cambiemos como precandidato a vicepresidente de Mauricio Macri.

"Lo que pasó es que Pichetto era un infiltrado del gobierno en nuestro bloque y recién ayer nos dimos cuenta", lamentó visiblemente molesto en diálogo con la radio porteña FM Futurock.

"Me siento traicionado por Pichetto. Esto es una traición a todo el movimiento", agregó para acusar al ahora precandidato a vice de "dividir al bloque de senadores" de forma intencional porque "trabajaba para el gobierno".

Mientras recordaba acciones del senador, lamentó que "Pichetto trabajó mucho para que no podamos lograr la unidad en el bloque del Senado".

"Si a Pichetto le gusta este modelo, allá él, nosotros no compartimos", aseguró para analizar que según su punto de vista "no le aporta nada a Macri, es más creo que le baja las expectativas al gobierno".

"Lo de Pichetto fue una traición al partido, quiere llevarse a varios compañeros pero le dijeron que no, es una decisión muy personal que no tiene nada que ver con una construcción política", precisó y sentenció: "Alternativa Federal ya no existe mas".